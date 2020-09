Tréner Nižnej: Naše presilovky nejdem radšej komentovať

Oravské kluby v najvyššej slovenskej florbalovej súťaži odohrali ďalšie zápasy.

30. sep 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

archívne foto zo zápasu Nižnej so Záhorskou Bystricou. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

Extraliga muži

Nižná – Záhorská Bystrica 8:7 (1:1,4:3,3:3) Bachan (Laštík), J. Košarišťan (Reguly), P. Čuporák (Laštík), Zemančík (Nákačka), Reguly (Zemančík), Zemančík (Reguly), Reguly (Nákačka), Medžo

Patrik Bachan, tréner a hráč Nižnej: Síce sme vyhrali, no nemôžem povedať, že by som bol s výkonom spokojný. Urobili sme veľa individuálnych chýb po technickej i psychickej stránke. Bolo vidieť, že súper je skúsený a všetky naše chyby v momente trestal. Našťastie, nám padlo osem gólov. V kľúčových momentoch nás podržal brankár Kaššák, pre ktorého to bol veľmi ťažký zápas. Mali sme prevahu a strely išli na neho sporadicky. Naše presilovky nejdem ani komentovať, budeme na nich usilovnejšie pracovať.

Extraliga ženy

Sabinov – Tvrdošín 7:6 (1:0,1:2,5:4) Buková (Kovaliková), Buková (Kovaliková), Buková (Krivulčíková), Buková (Gondová), Simanová (Ďuríková), Buková (Ďuríková)

Milan Burdeľ, tréner Tvrdošína: Na obidvoch stranách panovali veľké emócie. Nám to tam aj so šťastím padalo do brány. Bravúrne zahrala Miriam Buková. Konečne začala strieľať a vyplatilo sa. Mrzí nás prvý vlastný gól, takisto aj ten neuznaný gól. Sme ľudia, robíme chyby, ideme ďalej.

Spišská Nová Ves – Tvrdošín 6:5 (1:1,5:1,0:3) M. Dulková, F. Kovaliková (Buková), Dúbravská (Kovaliková), Dúbravská (Buková), Dúbravská (M. Dulková)

Milan Burdeľ, tréner Tvrdošína: Zápas bol naozaj taký florbalový, akcie na obidvoch stranách, hra hore-dole. Môžem povedať, že súper mal viac šťastia a preto zvíťazil. My sa troška ešte musíme skonsolidovať. Dievčatá však podali heroický výkon a musím ich len pochváliť.