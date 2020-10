Na stole je nová parkovacia politika, čo čaká Námestovčanov

Parkovanie na Nábreží Oravskej priehrady už nebude zadarmo

5. okt 2020 o 14:45 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Od budúceho roka by v meste mohlo dôjsť k zmene parkovacej politiky. Zvýšiť by sa mal počet platených parkovísk, výška poplatku za parkovaciu kartu a upraví sa aj režim niektorých odstavných plôch.

Cieľom je vytvoriť rozpočet na vybudovanie nových parkovísk či priamo parkovacieho domu.

Ako je to teraz

Teraz si vodiči v meste môžu vybrať, či svoje auto odstavia na platených alebo neplatených plochách.

Platené parkovisko je označené dopravným značením a za státie na ňom vodič platí poplatok 0,50 eura za prvú aj ďalšiu i začatú hodinu za jedno miesto pre osobné auto, vždy od pondelka do piatka, od ôsmej rána do šiestej večer a v sobotu od ôsmej ráno do dvanástej na obed. Využiť môže parkovacie automaty alebo si lístok zakúpiť prostredníctvom SMS správy.

Na týchto miestach sa dá uplatniť aj parkovacia karta. Za tzv. ročný paušál občan s trvalým aj prechodným pobytom v Námestove zaplatí 10 eur, ak je majiteľom auta. „Ak to tak nie je, prípadne je odinakadiaľ, zaplatí 30 eur,“ hovorí Martin Panek, vedúci správneho oddelenia na mestskom úrade. Existuje ešte aj prenosná karta a za tú je poplatok pre všetkých 40 eur.

Využiť sa však stále dajú aj niektoré neplatené parkoviská pri supermarketoch či veľká odstavná plocha na nábreží. Nie však nadlho, vzhľadom na veľkú spádovosť a asi aj pohodlnosť ľudí, najmä cez pracovný týždeň a vo frekventovaných časoch počet parkovísk nestačí, situácia býva kritická, a tak treba hľadať riešenia.

Parkovanie po novom

Jedným z riešení je pripravovaná zmena parkovania. „Mnohé ulice už nezmeníme, ale chceme do nich vniesť aspoň trocha kultúrnosti,“ objasňuje dôvody náčelník mestskej polície Miroslav Hajdučík.

Zmeniť sa tak má napríklad Hviezdoslavova ulica, kde je momentálne pešia zóna a vstup autom jedine s povolením. „Ostala by iba pešia zóna, za parkovací lístok by si museli zaplatiť všetci za každú začatú polhodinu jedno euro.“

Úpravy by sa mali týkať aj ulíc okolo Námestia Antona Bernoláka okolo súdu či pošty a obmedziť sa má aj platnosť parkovacích kariet. „Chceme, aby autá z prevádzok neblokovali zbytočne celé hodiny parkovacie miesta, ktoré slúžia pre klientov.“

Budúci parkovací dom

Veľkou zmenou je aj navýšenie platených parkovísk a poplatkov za parkovanie. „Ľuďom sa to páčiť nebude, ale miest na parkovanie je málo a ak ich chcú, my sme ochotní ich budovať, no musia sa na tom spolupodieľať,“ hovorí Hajdučík.

Získané peniaze chcú následne investovať do výstavby napríklad aj parkovacieho domu.