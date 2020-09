Marek Huba: Súper nám ukázal kvalitu

Hokejisti Kubína odohrali prvý prípravný zápas pred novou sezónou, ktorá začne 10. októbra.

28. sep 2020 o 15:00 Tomáš Ferenčík

Dolný Kubín – Rimavská Sobota 1:7 (0:3,1:3,0:1)

Gól: Langhammer

Marek Huba, športový manažér: V zápase sme dali príležitosť viacerým mladým hráčom a aj hráčom, ktorí v minulej sezóne odohrali menej minút v zápasoch. Súper nám ukázal kvalitu, nie nadarmo chce ligu vyhrať.

Hostia mali už jeden prípravný zápas v nohách. My sme predsa len tri týždne na ľade, niektorí chalani hrali po troch tréningoch. Chýbalo nám osem hráčov, ale na to sa, samozrejme, vyhovárať nejdeme. Súper dobre korčuľoval, bol silný na puku, na rozdiel od nás naše chyby potrestal. Ukázal nám, kde treba pracovať a čo zlepšiť. Verím, že o týždeň v druhom prípravnom zápase a poslednom pred ostrým štartom v lige uvidíme v akcii aj chalanov, ktorí dnes nehrali. Po viac ako polroku naskočiť hneď do súťaže nie je sranda. Ďakujem chalanom za bojovnosť na ľade.

Zostava: Poburíni, Pilka – Lupták Jakub, Javorka, Jonák, Langhammer, Michalica – Jendroľ, Ladňák, Hanes, Nátny, Maňuch – Ladňák, Vankúš, Gallo, Šugár