Počet nových ochorení na koronavírus na Orave za týždeň presiahol tristo

Po okresoch Námestovo a Tvrdošín je už na koronavírusovej mape Slovenska červený aj okres Dolný Kubín.

25. sep 2020 o 8:16 Martin Pavelek

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem

DOLNÝ KUBÍN. Vo štvrtok pribudlo na Slovensku rekordných 419 pozitívne testovaných, pričom v okrese Námestovo ich bolo 45, v tvrdošínskom 26 a dolnokubínskom deväť.

Počet nových ochorení na koronavírus na Orave za posledný týždeň presiahol tristo.

Klientské centrum na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne je od včera uzatvorené. Dôvodom je pozitívny test na COVID-19 u jedného pracovníka. V karanténe skončilo šesť zamestnancov úradu, čakajú na výsledky testov.

"Žiadosti klientov prijímame ďalej, ale len cez okienko centra, aby sme zamedzili ich prístup dovnútra," povedal prednosta Pavol Ľorko. Zostávajúce časti okresného úradu zatiaľ fungujú v bežnom režime.

V klientskom centre sú umiestnené podateľňa, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií, živnostenský, starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný.

Dolnokubínsky regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie, ktorým sa sprísňuje organizácia hromadných podujatí.



Ako informoval Marek Eliáš z ÚVZ SR, väčšina prípadov v pôsobnosti dolnokubínskeho RÚVZ má súvis s epidémiou, ktorá sa rozšírila po autobusovom zájazde do Chorvátska.

"V okrese Dolný Kubín má chorobnosť na COVID-19 vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je 55,76 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Aj v súvislosti so vznikom nových veľkých ohnísk na rodinných akciách, vo firmách v susedných okresoch a prepojenosti obyvateľstva regiónu Oravy, je nevyhnutné prijať nové opatrenia," zdôvodnili svoje rozhodnutie hygienici z Dolného Kubína.



Popri kapacitnom obmedzení hromadných podujatí nové opatrenie zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia v čase od 22:00 do 6:00 s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

RÚVZ zároveň nariadil obmedziť prevádzkové hodiny reštaurácií, barov a kaviarní do 22:00. Zakázané sú tiež návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti.

