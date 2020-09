Žilinský polmaratón vyhral Námestovčan

Martin Rusina sa mohol v záverečnom šprinte spoľahnúť na dlhé nohy.

25. sep 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

ŽILINA. Hlavné postavy Žilinského polmaratónu zohrali oravskí bežci. Námestovčan Martin Rusina ako vicemajster Slovenska na tejto trati patril medzi najväčších favoritov na absolútne víťazstvo. Najväčším konkurentom mal byť Jozef Urban, trojnásobný majster Slovenska v maratóne.

Súvisiaci článok Z dedinských pretekov medzi slovenskú elitu Čítajte

Predpoklady sa naplnili a diváci v cieli videli krásny súboj. O 20 centimetrov a neskutočných 0,4 stotiny sekundy zvíťazil náš bežec z Oravy (1:15:23 h). „Dlhé nohy ma podržali,“ hovorí šťastný víťaz. „Keď som Jozefa dobehol, tak sme už iba taktizovali. Upustili sme z tempa a obzerali, či nás niekto nedobehne. Posledných 300 metrov do cieľa sme šprintovali. Bol to asi môj najrýchlejší šprint doteraz. Som šťastný. Chalani mi cez týždeň povedali, že ak porazím Jožka, bude to veľké víťazstvo.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Úžasný výkon predviedol v Žiline aj Andrej Páleník z Dolného Kubína. Celkovo zabehol piaty najlepší čas (1:20:10) a v kategórii nad 40 rokov sa tešil z celkového prvenstva. Blízko na stupne pre víťazov mal aj Ján Jankola z Trstenej medzi mužmi nad 50 rokov (1:38:36 h). Dlho sa pohyboval na tretej priečke, no asi 500 metrov pred cieľom ho predbehol domáci Milan Šmárik. To však nemohol tušiť, že súperí o medailové umiestnenie. „Ja som veľmi spokojný. S chlapcami z Maratónskeho klubu Tvrdošín sme bežali výborne. Mali sme tempo 4:40 minúty na kilometer. Podarilo sa nám s Tomášom a Viktorom prísť spoločne do cieľa. Dosiahli sme krásne celkové umiestnenie.“