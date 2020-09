Obmedzenie svadieb platí už pre celú Oravu

Nové nariadenie:

Opatrenie nariadené RÚVZ platné v okrese Tvrdošín. Rovnaké začne platiť aj v okrese Dolný Kubín od 24. septembra 12.00 h.

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Tvrdošín Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje tieto o p a t r e n i a :

A) S účinnosťou od 22. septembra 2020 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Tvrdošín zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

B) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Tvrdošín zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb. o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky na email: dk.poradna@uvzsr.sk. minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

C) Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v okrese Tvrdošín nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

D) Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) obmedziť kapacitu zariadení na 50 % vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) v okrese Tvrdošín nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 22:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb, o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky na email: dk.poradna@uvzsr.sk. minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

E) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Tvrdošín sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Tvrdošín povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len ZSS) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

G) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Tvrdošín prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov. Zároveň sa ukladá zákaz návštev chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení

H) Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte. I) Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

J) Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

K) Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s človekom pozitívne testovaným na vírus SARSCOV-19 sú povinné zostať v izolácii 10 dní od posledného kontaktu, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára.