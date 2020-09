Tréner Tvrdošína verí v pomoc starších hráčok

Oravský klub sa bude spoliehať tiež na to, že skúsené hráčky si nájdu čas v súkromnom živote a pomôžu k lepším výsledkom.

18. sep 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Florbalistky FBK Tvrdošín patria medzi stálice slovenskej ženskej extraligy. V novej sezóne by radi atakovali popredné priečky. „Každý rok máme tie najvyššie ambície,“ hovorí Milan Burdeľ, predseda i tréner v jednej osobe. „Samozrejme, všetko bude záležať na psychickej pohode a zdraví dievčat.“

Hráčsky káder sa oproti tej predošlej sezóny nezmenil. Absencie však môžu nastať z iných dôvodov. „Niektoré staršie hráčky, ktoré sú vyťažené v práci a súkromnom živote, nebudeme možno vídať tak často na palubovke. Pevne verím, že sa to nejako utrasie a dievčatá si prídu s chuťou zahrať a pomôcť tak k lepším výsledkom. Veľký otáznik visí momentálne nad Michaelou Ješšovou, ktorá je od zápasov play-off zranená. Veľmi jej prajeme skorý návrat na palubovku.“

Tvrdošínsky dres by si mohla znovu obliecť Denisa Medvecká a súčasťou tímu by mala byť tiež Klára Zavodančíkova z Mútneho. Príprava družstva prebiehala hlavne v hale a vyvrcholením bol turnaj v Slovenskej Ľupči. „Odohrali sme pár kvalitných zápasov s extraligovými a prvoligovými družstvami. Momentálne zdokonaľujeme streľbu a apelujeme na taktickú prípravu,“ povedal tréner.

Minulá sezóna skončila pre florbalistky predčasne 8. marca. Tvrdošín prehrával v sérii proti Sabinovu 0:2 na série. Tretí štvrťfinálový zápas sa už pre pandémiu koronavírusu neuskutočnil. COVID-19 ovplyvní aj nový ročník. Diváci a hráčky budú musieť dodržiavať viaceré nariadenia. Do haly bude pustených maximálne 250 osôb. Platí striktné dodržiavanie nosenia rúšok všetkých zúčastnených mimo zápasu a pravidelná dezinfekcia rúk pred zápasom a počas neho. Diváci a tiež realizačný tím budú musieť mať prekrytú tvár rúškom. Pri vstupe do haly budeme merať teplotu minimálne hráčkam a realizačnému tímu. Pri pozdravoch s hráčmi, rozhodcami a realizačným tímom sa nebudú podávať ruky. „Všetko je otvorené a situácia sa mení zo dňa na deň. Neostáva nám nič len dúfať, že to všetko zvládneme,“ povedal Milan Burdeľ.

Ženskú extraligu bude hrať oproti predošlej sezóne menej družstiev. Vlani desať, tento rok iba osem. Zápasy by mali byť kvalitnejšie.