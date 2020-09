Florbalisti Nižnej chcú prelomiť prekliatie

Káder oravského mužstva sa výrazne omladil.

17. sep 2020 o 15:09 Tomáš Ferenčík

Florbalisti Nižnej by si radi zahrali finále. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

FBK Nižná hráva v posledných rokoch vždy o špicu mužskej extraligy. Inak by tomu nemalo byť ani v novom ročníku.

Káder omladili

Klub spod Ostražice sa bude spoliehať v sezóne 2020/2021 na svojich skúsených hráčov, pri ktorých by mali zbierať skúsenosti mladí florbalisti. „Výrazne sme omladili,“ hovorí brankár Matúš Staroň. „Niežeby starší chalani odišli, ale pridali sa k nám naši mladíci. Majú veľký talent a my sa veľmi tešíme, že budú získavať skúsenosti z najvyššej súťaže. V 17 rokoch to bude pre nich skvelá škola.“

Oravské mužstvo by mali posilniť aj dvaja juniorskí reprezentanti z kádra poľského majstra Górale Nowy Targ. „Prejavili túžbu hrať za náš klub. Pozvali sme ich na skúšku a veľmi sa nám páčili. Napriek mladému veku (18) sú na nich badať skúsenosti, ktoré pozbierali na medzinárodnej úrovni a my očakávame, že nám dodajú väčšiu flexibilitu v budovaní zostavy. Aby som ich trochu priblížil. Jasiek hrá pozíciu centra, ktorá v Nižnej vždy tak trochu škrípala. Konrad je veľmi dobre fyzicky vybavený obranca. Navyše, obaja sú technicky niekde inde, niečo ako Marek Ferianc za mlada.

Prelomiť semifinálové prekliatie

Nižnú povedie opäť trénerská dvojica Patrik Bachan a Marián Klimčík junior. Môže sa to však ešte počas sezóny zmeniť. „Môžeme povedať, že na zmene sa pracovalo,“ hovorí Matúš Staroň. „Stále dúfame, že sa to dotiahne, aby sa mohol Patrik plne sústrediť na svoju hru a neprišli sme tak o skvelého obrancu.“

Oravskí florbalisti sa na nový ročník poctivo pripravovali 13 týždňov. Prípravu označili za jednu z najlepších za celé fungovanie klubu. „Primerane sa stupňovala, čo sa odrazilo na enormnom vylepšení chalanov pri porovnaní vstupných a výstupných testov. Sme vďaka nej rýchlejší, silnejší a vydržíme viac. Samozrejme, popretkávali sme ju tímovými akciami, bez ktorých by to u nás jednoducho nešlo.“

Mužstvo spod Ostražice skončilo v posledných ročníkoch vždy v semifinále. Veľmi si túži zahrať finále a dopriať skvelým divákom vyhrať slovenský titul. „Ideme do sezóny s tými najvyššími ambíciami. Nič iné ako prelomenie semifinálového prekliatia a zavŕšenie sezóny vo finále si ani nepripúšťame,“ povedal brankár Nižnej.