V trstenskej nemocnici sú koronavírusom infikovaní zdravotníci

Vedenie Hornooravskej nemocnice prijalo prísne protiepidemiologické opatrenia.

17. sep 2020 o 14:49 Martin Pavelek

TRSTENÁ. Úrad verejného zdravotníctva vydal dnes správu, v ktorej sa venuje aj situácii ohľadom ochorenia COVID-19 na Orave. Píše sa v nej, že RÚVZ v Dolnom Kubíne evidoval za včerajší deň početnejšie prípady v okresoch Tvrdošín (12) a Námestovo (9).

Prípady z okresu Námestovo sú kontakty pozitívnych osôb zo známeho ohniska nákazy - rodinnej oslavy. V okrese Tvrdošín ide o epidémiu v zdravotníckom zariadení.

Regionálni hygienici spolupracujú na prijímaní protiepidemických opatrení s vedením zariadenia a rozhodujú o prijatí opatrení v ňom, v meste Trstená a v okrese Tvrdošín. Okres je v červenej fáze a od začiatku vypuknutia ochorenia evidujú v ňom 140 prípadov. Z toho je viac ako sto za posledné dva týždne.

V okrese Námestove ich zaznamenali 72, v okrese Dolný Kubín 33.

Zrušili plánované operácie

Spomínaným zdravotníckym zariadením je Hornooravská nemocnica v Trstenej. Jej riaditeľ Marian Tholt poskytol informácie. „V žiadnom prípade nemáme v nemocnici epidémiu. Máme pozitívne testovaných 3,5 percenta zamestnancov, čo je 21 ľudí. Ale nie sú to prípady z jedného dňa. Začali pribúdať od vtedy, ako sa objavili prví podozriví františkáni a vrátil sa zájazd z Chorvátska. Väčšina našich chorých zamestnancov sa nakazila zo zdrojov mimo nemocnice, na svadbách, krstinách, oslavách, pri cestovaní a kontaktoch s inými infikovanými.“

Všetci sú v karanténe, máloktorí majú aj klinické príznaky ochorenia, väčšinou ide o bezpríznakových pacientov. Odhalili ich na základe preverovania kontaktov pozitívne testovaných.

Nemocnica už dávnejšie prijala prísne protiepidemiologické opatrenia. Návštevy na oddeleniach zakázali už v polovici augusta, ešte predtým, ako sa objavilo ohnisko nákazy v Trstenej.

V nemocnici naďalej poskytujú zdravotnícke služby, ale museli pristúpiť k ďalším obmedzeniam. Vyhradili priestory pre suspektných pacientov, teda tých, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia alebo je u nich podozrenie z nákazy.

Osobitnú pôrodnú sálu majú aj suspektné rodičky. Zastavili plánované operácie a zákroky, vykonávajú len akútne.

Idú dezinfikovať celú nemocnicu

„Cez víkend ideme urobiť dezinfekciu celej nemocnice. Ošetrovali sme aj ľudí, u ktorých sa neskôr potvrdilo ochorenie, ale v čase ošetrenia to ešte nikto netušil.“

Pomôcť príde Oravský záchranný systém. Potvrdil to jeho podpredseda Igor Janckulík. „O dezinfekciu nás požiadala nielen trstenská nemocnica, ale aj zariadenie sociálnych služieb a základná škola v Tvrdošíne. Robíme to bezplatne, ale naše možnosti nie sú nevyčerpateľné materiálne ani ľudsky. Zo začiatku sme to robili z preventívnych dôvodov, ale teraz sa dostávame do priestorov, v ktorých sa reálne pohybovali nakazení. Tam je riziko prenosu ochorenia oveľa vyššie. Všetci to robíme dobrovoľne, máme svoje zamestnanie, firmy, rodiny, vystavujeme ich zvýšenému riziku.“