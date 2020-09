V Hruštíne prepadli futbalových fanúšikov

Maskovaní páchatelia zablokovali auto s fanúšikmi MŠK Žilina, ktorí sa vracali zo zápasu futbalového zápasu Slovenského pohára proti Námestovu. Polícia žiada o pomoc.

17. sep 2020 o 12:50 Martin Pavelek

HRUŠTÍN. Polícia žiada o pomoc svedkov a vodičov, ktorí majú v autách kamery, aby pomohli odhaliť páchateľov lúpežného prepadnutia futbalových fanúšikov MŠK Žilina, ktorí sa v stredu 16. septembra okolo 18.30 hodine na aute Renault Clio vracali z futbalového zápasu z Námestova.

"Na ceste v Hruštíne ich zablokovali neznámi maskovaní páchatelia dvoma autami Peugeot 5008 bielej farby a VW Golf čiernej farby s poľskými evidenčnými číslami a z vozidla im odcudzili rôzne veci,“ oznámila polícia na svojom facebooku.

Polícia sa v tejto súvislosti sa obracia na verejnosť so žiadosťou, aby vodiči a svedkovia, ktorí 16. septembra v čase od 18.00 h do 19.30 hod prechádzali cestou z Oravského Podzámku do Námestova a späť, a majú kamerové záznamy zachytávajúce daný úsek cesty a v tom čase prechádzajúce motorové vozidlá, aby ich poskytli polícii.

Ak máte také informácie, telefonujte na číslo 158 alebo napíšte súkromnú správu na facebook Polícia SR – Žilinský kraj.