Ani sme poriadne nevystrelili na bránu, hneval sa po zápase tréner (+ohlasy a foto)

Námestovskí hráči inkasovali už v úvode a to ich plány nalomilo.

17. sep 2020 o 10:40 Tomáš Ferenčík

Futbaloví fanúšikovia sa na druhýkrát dočkali. V Námestove si v rámci Slovenského pohára mohli vychutnať v akcii sedemnásobného majstra Slovenska, MŠK Žilina.

Súvisiaci článok Líder súťaže vyhral aj o desiatich Čítajte

Deň pred výkopom sa podarilo treťoligovej Rovinke vyradiť fortunaligovú Senicu. Prečo by nemohli urobiť rovnakú senzáciu aj námestovskí futbalisti? Ich šance podporil aj výborný vstup do sezóny. Odohrali sedem zápasov a ani jeden neprehrali. Získali 17 bodov a nachádzali sa na treťom mieste III. ligy Stred. Dokonca aj v stávkových spoločnostiach klesal kurz na domáce víťazstvo. „Ideme si zápas hlavne užiť. Pre Námestovo je to veľký futbalový sviatok. Kvalita je jasne na strane súpera,“ povedal pred zápasom prezident MŠK Námestovo Andrej Stašiniak.