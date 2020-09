Unavený most sa sto rokov zrejme nedožije

Na stavebné konanie reagujú ľudia zo Zámostia otvoreným listom.

17. sep 2020 o 8:21 Lýdia Vojtaššáková

PODBIEL. Most, ktorý spája centrum dediny s miestnou časťou Zámostie, preklenul Oravu ešte pred prvou svetovou vojnou. Niektoré zdroje hovoria o roku 1922.

Nosnosť je však už neúnosná. Správca mosta, Žilinský samosprávny kraj, chce zachovať obslužnosť územia jeho úplnou prestavbou.

Niektorí ľudia zo Zámostia otvoreným listom bojujú za zachovanie historického technického skvostu. Píšu, že rekonštrukcia by stačila a župa by ušetrila.

Statik a projektant to však vylučujú.

Stavebné povolenie

Okresný stavebný úrad začal stavebné konanie na úpravu cesty a prestavbu