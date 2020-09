Líder súťaže vyhral aj o desiatich

Oravský Podzámok doma prehrával 0:2, no predviedol perfektný druhý polčas.

16. sep 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Habovka – Or. Polhora 3:0 (1:0)

Góly: 6. J. Skurčák, 48. a 78. D. Pisca

Súvisiaci článok Obrany mali deň otvorených dverí Čítajte

Habovka sa chcela viezť na víťaznej vlne a udržať kontakt so špicou tabuľky. Z domácich sršalo odhodlanie od úvodného hvizdu. Hneď od začiatku vybehli na súpera a prakticky ho nepúšťali do šancí. Už v 6. min otvoril skóre Jakub Skurčák, keď pred bránkou ťažil zo svojho výborného postavenia a osamotený nemal problém skórovať. Len pár sekúnd po tom mohol zvýšiť skóre Mário Juraň, ale v bráne hostí fantasticky zasiahol Hvoľka. Domácich mohli nevyužité šance ešte mrzieť, keďže po faule v šestnástke nariadil rozhodca pokutový kop v prospech Oravskej Polhory. Brankár Pilarčík síce smer lopty nevystihol, no na poslednú chvíľu stihol v páde vystrčiť nohu a penaltu zlikvidovať. Habovka sa otriasla a opäť si vytvorila množstvo šancí. Brvno nastrelil z priameho kopu Pavol Pilár a následnú dorážku poslal do žrde Mário Juraň. Na konci prvého polčasu sa o únik pokúšal Filip Hruboš. V súboji na telo s obrancom Polhory nešťastne spadol a trávnik opustil za pomoci spoluhráčov a, žiaľ, z ihriska musel odísť v sanitke. Najlepší strelec Habovky si zlomil kľúčnu kosť a všetci mu želáme skoré uzdravenie a návrat na trávnik.