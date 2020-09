Peter Balcerčík: Otvárajme pre ľudí dôležité témy

Do divadla sa zamiloval, doniesol ho aj na Oravu.

18. sep 2020 o 8:07 Dorota Mikulášová

ORAVA. „Chceme otvárať a komunikovať aktuálne kultúrno-spoločenské aj etické témy a prinášať ich ľuďom v zaujímavej umeleckej forme,“ hovorí Peter Balcerčík z Oravského Veselého, manažér prvého multižánrového divadelného festivalu v Námestove.

Namiesto futbalu kultúra

K umeniu mal vraj blízko vždy. „Deti mohli kedysi asi len hrať futbal alebo účinkovať vo folklórnom súbore,“ hovorí Peťo. So športom vraj kamarát nikdy nebol, tak po vzore staršej sestry a mladšieho brata spieval a tancoval v dedinskej zostave Pilsko.

Už na základnej škole v sebe objavil cit pre organizovanie podujatí. Usporiadal niekoľko súťaží, školských večierkov a robil dokonca zbierky pre Slobodu zvierat. „Mal som málo rokov, ale už vtedy som vedel od sponzorov zabezpečiť ceny pre účinkujúcich.“

Stredná škola bola kvôli zlému výberu skôr trápenie, no vysoká to napravila. „Keď som sa dozvedel, že na UKF v Nitre je odbor kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, vedel som, že ma to bude baviť.“ Umelecké odbory na VŠMU ho nelákali, väčšiu radosť mu robí produkcia. „Svet príprav, zhonu a ladenia detailov mám veľmi rád.“

Tesne po vysokej škole otvoril prvé a jediné piercingové štúdium na Orave, práci sa venoval dlhé roky, no dnes už má zamestnanie vo verejnej správe.

Odchovanci súboru

Bývalá partia z folklórneho súboru sa po dlhšom čase stretla a keďže si rozumeli, rozhodli sa spoločne založiť občianske združenie Kult.1629. „Je to slovná hračka. Kult jednak vo svojom význame, ale aj skratka pre kultúru a 1629 je rok založenia našej obce,“ hovorí Peťo.