Otvorili centrum podpory, poskytne pomoc i priestory

Pomáhať a podporovať chcú všetky vekové kategórie.

18. sep 2020 o 7:52 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Začiatkom septembra slávnostne otvorili priestory komunitného centra.

Myšlienka otvorenia služieb pomoci a podpory bola zahrnutá do komunitného plánu mesta na podnet sociálnej komisie. Následne členovia komisie spolu s predstaviteľmi sociálnej kurately oslovili OZ V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže so sídlom v Trstenej, spoločne hľadali priestory a zapojili sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít, Európske zdroje.

Vhodné sídlo poskytlo prízemie sociálnej bytovky a po nutnej rekonštrukcii, schválení projektu, prebehlo výberové konanie.

Od začiatku augusta komunitné centrum funguje od pondelka do piatku, od 7.30 do 14.30 h.

„Zatiaľ sme oslovili iba deti, ktoré k nám chodia tráviť čas, postupne sa chceme venovať aj dospelým či seniorom,“ hovorí odborná garantka Mária Červeňová.

Poskytnúť chcú nielen pomoc, ale aj priestor, kde môžu ľudia efektívne tráviť svoj čas.

„Zo služby pomoci a podpory sa tešíme, hoci si želáme, aby sa nikdy nemuseli použiť,“ povedal prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík.