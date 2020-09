Ružomberský beh ovládli Oravci

Až ôsmi pretekári z nášho regiónu sa dostali na stupne pre víťazov. Štyria vyhrali svoju kategóriu.

15. sep 2020 o 15:05 Tomáš Ferenčík

RUŽOMBEROK. Oravskí bežci dali znovu o sebe výrazne vedieť. Na Večernom behu v Ružomberku sa dá povedať, že udávali tempo.

Absolútnym víťazom sa stal Mário Košút z Triatlon teamu Vavrečka. Pred druhým v poradí zvíťazil s náskokom deviatich sekúnd. Iba osem desatín sekundy odsunulo na tretie miesto Pavla Bakoša z Chlebníc. „Nechcel som prepáliť tempo,“ hovorí víťaz. „Chvíľu som sa držal so skupinou. Potom prišli tiahle schody, tak som sa odpútal. Do druhého kola som už mal náskok, ktorý som si držal. Chalani išli tiež pekne.“

Z prvenstva sa tešila tiež Jarmila Kakusová zo Zákamenného. Vyhrala kategóriu žien od 35 do 49 rokov. „Tieto preteky som absolvovala už dvakrát. Presne som vedela, čo ma čaká. Chcela som to rozbaliť, no zdravie ma trošku zradilo. Nazabehla som tak, ako som si plánovala. Pôvodný plán bol bežať v tempe 4:15 až 4:20 na kilometer. Žiaľ sa mi to nepodarilo. Hádam vyjde reparát v Žaškove.“

V mládežníckych kategóriách, ktoré bežali iba jedno 3,45-kilometrové kolečko, sa tiež blyšťali najcennejšie medaily na krku Oravcov. Medzi dorastencami triumfoval Róbert Judiak z Dolného Kubína, juniorky ovládla Lenka Drígľová z Hruštína.

Oravci medailisti

Dorastenci – 1. Róbert Judiak (Dolný Kubín), 2. Matúš Mikulaj (Dolný Kubín), juniorky – 1. Lenka Drígľová (Hruštín), juniori – 3. Adam Mikulaj (Dolný Kubín), ženy od 35 rokov do 49 rokov – 1. Jarmila Kakusová (Zákamenné), muži do 39 rokov – 1. Mário Košút (TT Vavrečka), 3. Pavol Bakoš (Chlebnice), muži od 40 do 49 rokov – 3. Radovan Mikuláš (HK James DK)