Dočkali sa aj florbalisti. Nová sezóna odštartovala

Šesťbodový vstup zaznamenali hráči Nižnej.

14. sep 2020 o 15:00 Tomáš Ferenčík

Extraliga muži

Nižná – Spišská Nová Ves 19:4 (7:2,4:2,8:0)

Góly: Medžo (Latka), J. Košarišťan (Kozáčik), Latka (Medžo), Laštík (Medžo), J. Košarišťan (Belko), Medžo (P. Čuporák), Zemančík (T. Čuporák), Medžo (Laštík), Nákačka (Zemančík), J. Košarišťan (Záhora), Latka, Šroba (Nákačka), P. Čuporák (Medžo), Medžo (P. Čuporák), Nákačka (T. Čuporák), Laštík (Medžo), Záhora (J. Košarišťan), Medžo (Latka), Belko (Záhora)

Tréner Patrik Bachan: Do zápasu sme vstúpili rozpačito. Postupne sa chlapci rozstrieľali a dostali do pohody. V prostrednej časti prišiel mierny útlm, ale v tretej tretine to bolo zas lepšie. Myslím, že to bol pre nás celkom dobrý zápas. Vyšlo nám všetko. Hostia bojovali, ale v poslednom dejstve odišli kondične. Naopak, my sme po kvalitnej letnej príprave vládali. Stretnutie môžem hodnotiť len pozitívne.

AS Trenčín – Nižná 2:3 (0:2,1:0,1:1)

Góly: T. Čuporák, Hujo (Nákačka), Latka (Laštík)

Tréner Patrik Bachan: Z oboch strán to bol veľmi defenzívny výkon korunovaný vynikajúcimi brankármi Dominikom Turekom a Matúšom Staroňom. Ofenzívny potenciál mala Nižná na lepší výsledok. V zakončení sa trápila. Nevyužila ani jednu presilovku a dokonca ani nájazd. Vieme, na čom máme ešte pracovať. Za šesťbodový víkend sme veľmi radi.

Extraliga ženy

Tvrdošín – Nitra 8:4 (2:0,5:1,1:3)

Góly: F. Kovaliková (Buková), Dúbravská (M. Dulková), Spišiaková, Spišiaková (M. Dulková), Spišiaková (Dúbravská), Spišiaková (Rennerová), Dúbravská (Spišiaková), Dúbravská (F. Kovaliková)

Tréner Milan Burdeľ: Od úvodu sme diktovali hru. Súper bol húževnatý a vypracoval si niekoľko šancí. V závere zápasu sme po vlastných chybách hru zdramatizovali. Súper to využil a tým, že hral do konca, dokázal tretiu tretinu vyhrať.

Tvrdošín – Hurikán Bratislava 5:6 (2:1,3:2,0:3)

Góly: Kováčová (Krivulčíková), Spišiaková (Ďuríková), Simanová (Spišiaková), Kováčová (Zavodančíková), Dúbravská (Spišiaková)

Tréner Milan Burdeľ: Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Súper bol kondične dobre pripravený, čo sa odzrkadlilo aj v samotnom závere stretnutia. S našou predvedenou hrou som spokojný, hoc nám záver nevyšiel z dôvodu oklieštenej zostavy a nedostatku síl. Dievčatá musím za dnešný výkon určite pochváliť.