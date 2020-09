Tvrdošín držal fanúšikov v napätí do konca

Po dvojtýždňovej prestávke mal opäť odohrať súťažný zápas Dolný Kubín.

15. sep 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Tvrdošín spečatil víťazstvo až v 89. min z kopačky Milana Ferenčíka. Bol to už jeho 10. presný zásah v tejto sezóne. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

IV. liga Sever

K. N. Mesto – Bobrov 1:0 (0:0)

Gól: 46. J. Slíž

Hostia nastúpili na zápas s cieľom uhrať čo najlepší výsledok. Prvú šancu si vytvorili v 8. min. Po akcii Gužiňáka to z hranice šestnástky skúsil Patrik Svetlošák, no skórovať sa mu nepodarilo. Od tohto momentu sa Bobrovčania stiahli na svoju polovicu. Pramenili z toho gólové príležitosti Kysuckého Nového Mesta, no hosťujúca obrana na čele s brankárom Kormaňákom ich eliminovala.