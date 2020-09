Trstená už nie je posledná, Oravská Poruba zbíjala na Turci

Piata liga ponúkla viacero zaujímavých duelov. Jednoznačne skončilo derby Dlhej s Nižnou

14. sep 2020 o 8:40 Tomáš Ferenčík

V. liga skupina B

Sučany – Vavrečka 2:1 (0:0)

Gól: 90. Kurtulík (z 11 m)

Vavrečka už v úvode musela striedať, keď zraneného Stolárika nahradil Dendis. Hostia mohli ísť do vedenia v 11. min, po centri Kurtulíka sa dostal k lopte Dendis, no zo siedmich metrov prestrelil. V 30. min mal najväčšiu šancu prvého polčasu domáci Badáň, no v samostatnom úniku nevyzrel na brankára Holuba. 55. min priniesla vylúčenie hosťujúceho Bobáka po druhej žltej karte.