Chcel si preteky užiť, nestihol ani len fotiť

Ľuboš Gelčinský nemal v cieli silu ani sa radovať.

12. sep 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

ŠTRBSKÉ PLESO. Nezvyčajný športový výkon, plný zážitkov i rôznych situácií na trati, zažil 32-ročný Ľuboš Gelčinský z Tvrdošína, ktorý absolvoval ultramaratónové preteky Ultra Jánošík zo Štrbského plesa do Niedzice v Poľsku. Zvládol 110 kilometrov s celkovým prevýšením vyše 4-tisíc metrov a v cieli mal veľký dôvod na radosť.

Milá príhoda s obyvateľkou Česka

Rodákovi z Oravy sa podarilo hneď po úvodnom kilometri dostať sa medzi tých najlepších. „Hneď pri prvom stúpaní dvaja zvoľnili tempo a prešli do kroku. Dosť ma to prekvapilo.“ Ľuboš tak ťahal pelotón z prvého miesta. Pri Popradskom plese sa dotiahli dvaja Poliaci. Išli spolu, až kým neprišlo stúpanie na sedlo Ostrva. Opäť nastala rovnaká situácia. Ostatní pretekári zvoľnili, no náš pretekár nie. „Začal som sa im vzďaľovať. Bežalo sa mi dobre až ku Sliezkemu domu. Tam bola prvá občerstvovačka. Natlačil som do seba melón, ale nestrávil mi dobre.“