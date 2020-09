Zápas o prvé miesto mal nečakane jednoznačný scenár

Bziny sa dočkali prvého tohtoročného víťazstva.

10. sep 2020 o 8:39 Tomáš Ferenčík

VIII. liga

ŠK Sedem – Sihelné 5:2 (3:0)

Góly: 22. Trabalík, 32. a 83. Trnka, 44. Polák, 78. Kosmeľ – 88. Fernéza (z 11 m), 90. Kolčák

Súboj prvého s druhým priniesol vyrovnanú partiu iba úvodných 20 minút. Skóre mohli otvoriť hostia, ale trafili tyčku. Keby premenili, možno sa zápas vyvíja inak. V ostatných minútach dominovali na ihrisku futbalisti ŠK Sedem. Lopty v strede poľa rozdával nestarnúci 50-ročný Miroslav Trnka, ktorý aj sám pridal dva góly. Do prestávky už svietilo 3:0 a po obrátke pokračoval domáci koncert. Gólov mohlo byť aj viac. Za stavu 5:0 skorigovalo Sihelné nepriaznivý stav v úplnom závere dvomi gólmi. František Jendroľ

DOMÁCI: Florek – Kocúr, Škapec, Pleviak (56. Kozaňák), Mokošák, Kosmeľ, Trnka, Polák (67. Kucek), Trabalík (79. Bugaj), Masiarik (57. Jendroľ), Košťál

HOSTIA: Genšiniak – Tarčák (61. M. Pindjak), T. Bieľak, Graňák, Bandík, L. Pindjak, Grobarčík, M. Ferneza (61. Fernéza), K. Ferneza (46. Sunega), Kolčák, Miklušák (46. Madleňák)

ŽK: 23. Kosmeľ, 88. Kocúr – 26. Bandík, 28. L. Pindjak, 61. Kolčák

ČK: 53. Bandík

Lomná – Veličná 5:1 (4:1)

Góly: 6. M. Ľuba, 28. A. Juriga, 30. M. Plaštiak, 39. a 70. M. Juriga – 26. L. Olos

Úvodný tlak vyvrcholil už v 6. min, kedy sa po rohu nádherne z voleja trafil Marián Ľuba. Lomná sa neskôr uspokojila s výsledkom, asi si myslela, že víťazstvo už príde samé. Veličná jej ležérnosť potrestala. Strelou k tyči z hranice šestnástky sa trafil Lukáš Olos. Inkasovaný gól bol pre domácich ako budíček. Od 28. do 39. min vsietili tri góly. Najprv sa trafil lobom vari z 30 metrov Andrej Juriga, potom delovkou Marek Plaštiak a skóre prvého polčasu uzavrel Milan Juriga.

Druhý polčas už taký záživný futbal nepriniesol. Hralo sa väčšinou medzi šestnástkami. Jediný gólový moment prišiel v 70. min, kedy centroval loptu na zadnú žrď Milan Juriga a tá prepadla až do siete. Milan Juriga

DOMÁCI: Ľ. Juriga – Ľ. Mäsiar, P. Sitárik, S. Juriga, I. Doroš (66. M. Drígeľ), D. Paľovčík (60. M. Ďuriš), A. Juriga, M. Ľuba (76. M. Buckulčík), M. Plaštiak, M. Juriga (71. J. Uhliarik), M. Greňo

HOSTIA: Kysel – M. Huba, I. Huba, D. Zvara (67. P. Staš), J. Sučák, L. Olos, Serdel, P. Sučák, Kosmel (46. Stehura), M. Zvara, D. Šúth

ŽK: 31. R. Kosmel, 59. M. Juriga – 9. Huba, 33. J. Sučák

Bziny – Vasiľov 3:0 (1:0)

Góly: 16. M. Lorenc, 48. A. Puškáš, 73. Z. Molnár

Prvý polčas veľa šancí neponúkol, no Bziny sa zásluhou Mária Lorenca dostali v 16. min do vedenia. Tento stav vydržal až do druhého dejstva. V ňom sa dočkali diváci dvoch gólových momentov. V 48. min nedal brankárovi žiadnu šancu z priameho kopu Andrej Puškáš a bolo 2:0. Definitívu pridali domáci v 73. min, kedy vyskočil na rohový kop najvyššie Zdeno Molnár a poslal loptu do siete. V 88. min kopali hostia pokutový kop, ale brankár Kubáň ho bravúrne chytil. Domáci futbalisti prvýkrát v aktuálnej sezóne naplno bodovali a ukázali zodpovedný výkon. Pavol Puškáš

DOMÁCI: M. Kubáň – Miloš Duraj, M. Holubčík, A. Puškáš, M. Lorenc (46. Z. Molnár), M. Lampert (80. R. Briš), S. Tješ, Žúbor, Brienik, Petrenka, Matej Duraj

HOSTIA: D. Kubašák – P. Gemeľa, Š. Baraniak, M. Dopater (46. M. Šimulčík), J. Michalčík (63. J. Baraniak), M. Baraniak (31. T. Gemeľa), K. Kampoš (37. S. Hnojčík), R. Madleňák (77. M. Graňák), Ľ. Baraniak, J. Moravčík, M. Bombiak

ŽK: 31. A. Puškáš, 35. J. Brienik, 70. A. Petrenka, – 39. S. Hnojčík, 59. Š. Baraniak

Ťapešovo – Sedliacka Dubová 1:3 (0:0)

Góly: 85. M. Ladňák – 73. a 78. P. Miklušek, 87. J. Kubala

V prvom polčase sa hrala vyrovnaná partia, i keď dá sa povedať, že menšiu prevahu mali hostia. Góly síce nepadali, ale žlté karty áno. Hráči Ťapešova videli štyri.

Po obrátke to dlho vyzeralo na bezgólovú partiu, i keď hostia hrali od 62. min iba s desiatimi. Červenú kartu videl Kuboš.

A potom prišla 73. minúta. Sedliacku Dubovú poslal do vedenia Patrik Miklušek, ktorý skóroval aj o päť minút. Domáci sa vrátili do zápasu v 85. min. O drámu sa postaral Miroslav Ladňák. Hostia však žiadnu nepripustili. Dve minúty po góle vsietili rozhodujúci tretí. Skóroval Ján Kubala. Miroslav Rabčan

DOMÁCI: R. Bugaj – M. Puvák, A. Krnáč (65. P. Graňák), J. Žofaj, M. Šimulčík (51. V. Feranec), V. Bugaj, M. Zboňak, E. Madunický (46. M. Ladňák), Ľ. Madleňák, M. Madleňák, E. Jagelka (50. A. Lech)

HOSTIA: Kampoš – M. Kuboš, P. Miklušek, Kubala, P. Spišák, J. Paľa (58. D. Šálka) , J. Meľo, P. Marecký, A. Zrnčík, O. Vicen (63. M. Kubala), D. Mikuška (78. D. Šutý)

ŽK: 14. J. Žofaj, 23. E. Madunický, 40. M. Madleňák, 41. M. Zboňák, 79. M. Pavúk, – 61.M. Kuboš, 85. M. Kampoš, 86. D. Šálka

ČK: 62. M. Kuboš

Lokca – Krušetnica 2:1 (0:1)

Góly: Kastali, Graňák – M. Brčák

Od začiatku sa hral pekný útočný futbal so šancami na oboch stranách. Prvú šancu mal Daniel Kastali. Jeho strelu z rohu šestnástky však brankár Kormančík chytil. Skóre otvorila Krušetnica, keď sa jej hráč presadil zo skrumáže. Hoci do prestávky diváci videli šance na oboch stranách, viac gólov nepadlo.

Po zmene strán Lokca zatlačila súpera a dočkala sa vyrovnania. Po pravej strane Ganobjak vysunul Bombjaka, ktorý našiel Kastaliho a ten sa nemýlil.

Lokca stále útočila a Krušetnica hrozila rýchlymi brejkmi. Hostia strelili gól na 1:2, no ten pre ofsajd neplatil. O víťazstve domácich rozhodol Michal Graňák krásnou strelou do šibenice. Za zmienku stojí dobrý výkon rozhodcov. Mário Rabčan

DOMÁCI: Špagla – Jaššo, Banas, Balák, Čakvári, Ganobjak, Bombjak, Kunocha, Graňák, Kastali, Rabčan (66. Nožina)

HOSTIA: Kormančík – V. Greš, Juriga, Zigman, Brčák, A. Greš, Gurka, Miškovec (53. Štorcel), J. Greš (83. Janckulík), Brňák, Kocúr