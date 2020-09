Za nárast počtu nakazených v Tvrdošínskom okrese môže dovolenka

Počet nakazených zrejme stúpne.

9. sep 2020 o 13:36 Martin Pavelek

Cestovanie hromadnou dopravou stále patrí medzi rizikové. Potvrdzuje to prípad zájazdu Oravcov do Chorvátska. (Zdroj: TASR/AP)

TVRDOŠÍN. Zo 161 dnešných pozitívnych testov je až 17 z okresu Tvrdošín, za posledný týždeň potvrdili ochorenie COVID-19 už 55 obyvateľom tohto okresu. Hygienici predpokladajú, že to nie je konečné číslo.

Účastníci zájazdu

Jedným z prvých chorých bol kňaz z rehole františkánov v Trstenej, ktorý bol v Chorvátsku na dovolenke. Spolu s ním minulý štvrtok testy odhalili ďalších šesť pozitívnych ľudí, z toho boli jeho dvaja rehoľní bratia.

V piatok pribudlo ďalších päť nakazených, v sobotu až dvadsať, včera šesť, dnes 17, čím sa počet za posledný týždeň zvýšil na 55. Sú medzi nimi účastníci zájazdu aj ich blízke kontakty, na ktoré sa ochorenie prenieslo neskôr.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne v sobotu potvrdil, že všetky dovtedy potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v okrese Tvrdošín sú dohľadané kontakty z identifikovaného a podchyteného ohniska nákazy.

„V tejto súvislosti sa bude v najbližších dňoch uskutočňovať početnejšie testovanie kontaktov potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov ešte narastie,“ oznámil Úrad verejného zdravotníctva na svojom facebooku.

Informácie poskytla aj okresná hygienička Mária Varmusová.

„Išlo o jeden zájazd, ktorého účastníci cestovali spoločne autobusom, takže boli niekoľko hodín v blízkom kontakte v uzatvorenom priestore. Už v sobotu sme obciam a mestám, odkiaľ pozitívne testovaní pochádzajú, poslali informácie a odporúčania, ktoré mali dodržiavať, zároveň vyhlásiť v obecných rozhlasoch a zverejniť na internetových stránkach, aby boli ľudia informovaní.“

V autobuse cestovalo 41 ľudí.

Momentálne je na klinike infektológie Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku hospitalizovaný jeden 42-ročný pacient z Liptovského Mikuláša, dvaja z Trstenej vo veku 89 a 87 rokov a jeden 78-točný pacient z Revišného / Veličná. Na ARO sú dvaja Trstenčania vo veku 77 a 76 rokov, sú sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Nákaza sa preniesla do škôl

Okres Tvrdošín sa kvôli zvýšenému počtu nakazených dostal do oranžovej fázy už v piatok.

„Nevieme presný počet nakazených v Trstenej meste. Postupujeme podľa nariadenie okresnej hygieničky,“ povedala primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková.

V meste dezinfikujú verejné priestranstvá, detské ihriská, v kostoloch platí šachovnicové sedenie.

Nákaza sa ale už dostala aj do škôl. Kvôli ochoreniu učiteľky zatvorili jednu materskú školu. ZŠ Dilonga uverejnila na stránke oznam o prechode do oranžovej fázy.

„Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 7. septembra na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u žiaka 1. B triedy, zostávajú žiaci tejto triedy v povinnej domácej karanténe určenej úradom do 13. septembra. Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.“

V mestskej ZŠ Hviezdoslava bolo pozitívne testované jedno dieťa.

Aj ono skončilo so spolužiakmi doma, vyučovanie v ostatných triedach pokračuje.

Na internete sa začali šíriť informácie o 20 nakazených v Zuberci. Starosta Vladimír Šiška to poprel. „Sú to nezmysly. Máme sedem pozitívnych, sú to dve rodiny.“ Potvrdil, že predtým boli v Chorvátsku.

Nakazeného pedagóg majú aj v ZŠ s MŠ v Nižnej. Po konzultácii vedenia školy s RÚVZ v Dolnom Kubíne a po dohode so zriaďovateľom školy udelil riaditeľ školy na pondelok, utorok a stredu riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy.