Habovka zaskočila rozbehnutý Babín

Vedúca Brezovica nedostala gól ani piaty zápas za sebou. Doma v nedeľu hrala iba prvý polčas.

9. sep 2020 o 8:00 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Kraľovany – TJ Or. Lesná 0:4 (0:2)

Góly: 22. M. Laššák, 41., a 83. M. Vrábeľ, 70. D. Vrábeľ

Domáci futbalisti začali veľmi dobre. Mali viac z hry, hostia sa spoliehali na brejky. V 15. min sa dostal do veľkej šance Lovás. Po chybe obrany so stopérom sa ocitol sám pred brankárom Oravskej Lesnej, ale trafil loptu iba do neho. Keby premenil, možno sa zápas vyvíja inak. V 22. min udrelo na opačnej strane. Zbytočný faul domáceho hráča musel skončiť iba jedenástkou. Brankár Kubáň ju chytil, no Matej Laššák loptu na dvakrát dopravil do siete. O ďalšie štyri minúty hostia opäť kopali pokutový kop. Tentokrát si loptu postavil na biely bod Zelník, no brankár Kubáň svoje mužstvo podržal. V závere prvého polčasu urobili Kraľovany ďalšiu chybu v obrane a prišiel druhý gól.

Po obrátke sa síce snažili urobiť niečo s výsledkom, ale po treťom zásahu súpera už definitívne odpadli. Oravská Lesná dominovala na ihrisku a pridala ešte jeden gól. Juraj Feranc