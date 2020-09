v dedine už niet miesta na rodinné domy. Takto to urobia

Malatiná postaví bytovku, stačí menší pozemok.

11. sep 2020 o 8:25 Martin Pavelek

MALATINÁ. Dedina známa salašníctvom a chovom oviec nemá vhodné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Znehodnocuje ich vedenie vysokého napätia, ale hlavne vysokotlakový plynovod s tristometrovým ochranným pásmom.

Samospráva našla riešenie, postaví obecnú bytovku so 17 bytmi. Vyjde na približne 800-tisíc eur.

Bytovke stačí malý pozemok

Myšlienka obecnej bytovky nie je nová. „Už v roku 2005, keď som bol poslancom, sme nad tým rozmýšľali, ale prihlásil sa iba jeden záujemca o nájomný byt, tak sme to ďalej neriešili,“ hovorí starosta Zdenko Kubáň.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred piatimi rokmi začal riešiť nové stavebné pozemky na dvoch lokalitách, v okolí ihriska a na začiatku dediny, kde ochranné pásmo nezasahuje. „Obec stanovila podmienky, ale s majiteľmi sme sa nedohodli. Nikto nechce pustiť ani meter štvorcový naviac pod cesty.“

Ľudom by stačili aj úzke. „Dnes sa cesta na piatich metroch robiť nedá. Múdri ľudia mi potvrdili, že pri budovaní musí byť koridor 12 metrov široký. Aby cesta, chodníky, siete a iné veci mali svoje primerané miesto a neboli všetky natisnuté v úzkej ceste.“

Pozrite si tiež Dovolenka na Orave? Takéto fotky nám poslali čitatelia MY Čítajte

Potom Malatinčania dostali otázku, či by sme nechceli postaviť bytový dom. „S poslancami sme to pre-diskutovali, a ideme do toho. Bytový dom má výhodu, že na relatívne malom pozemku môže bývať viac rodín. Predbežný záujem o takýto druh bývania prejavilo 12 budúcich nájomníkov.“

Starosta tvrdí, že vedenie obce musí niečo robiť pre rozvoj dediny. „Malatiná je členitá a s bremenom plynu. Ak by sme boli na rovine a bez ochranných a bezpečnostných pásiem plynu, tak by sme rozvoj obce riešili možno inak.“

Pomáhali im špecialisti

Ešte predtým, ako sa začal kolotoč vybavovania po úradoch, hľadali vhodný pozemok. Našli ho na školskom dvore.

Obec si potom najala manažéra, ktorý pomáhal a riadil administratívne práce, zaplatila aj verejného obstarávateľa, ktorý vysúťažil dodávateľov. Odmenu dostali z obecnej kasy.

Prečítajte si tiež Polhorci varia špeciálnu polievku z čierneho hrachu Čítajte

Obec si stanovila podmienku, že dodávateľ musí zabezpečiť stavebné povolenie aj povolenie na výstavbu čistiarne odpadových vôd pre bytovku. „A to v prípade Malatinej nie je vôbec sranda,“ hovorí Kubáň. Svoju úlohu splnili a čakali na výsledky posúdenia žiadostí o dotácie a pôžičky.

Investícia sa skladá z troch častí. Prvou je nenávratná pôžička od ministerstva dopravy a výstavby. Druhou je pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania. Tieto peniaze postačia na stavbu bytovky. „Pri týchto dvoch zdrojoch sme dostali výborné podmienky, spoluúčasť obce na bytovke sa pohybuje v desiatkach eur.“

Obecným rozpočtom ale poriadne zatrasie ďalšia pôžička na potrebnú technickú vybavenosť. Bude to náročnejšie, pretože stavať idú vo svahu.