Zákamenné sa vrátilo na domáce ihrisko v impozantnom štýle

V najvyššej oravskej súťaže si držia neporaziteľnosť tri oravské kluby.

7. sep 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

VI. liga

Leštiny – Klin 1:0 (0:0)

Gól: 84. Paluga

Súvisiaci článok Líder padol v Chlebniciach, susedské derby vo Vavrečke Čítajte

Domáci chceli nadviazať na druhopolčasový výkon zo Zubrohlavy. Zo začiatku sa im to aj darilo. Priamy kop Budiaka hlavičkoval Slamka do pozorne chytajúceho brankára. V 9. min zas vyprášil Svetlákove rukavice strelou z hranice šestnástky Kaplánek. V 17. min hlavičkoval tesne vedľa Budiak. Po tomto okamihu tempo nepochopiteľne upadlo. Hral sa nezáživný futbal bez šancí. Prevyšovali tvrdé osobné súboje. Až do 41. min, kedy narobil brankárovi Svetlákovi problémy Kořalníkov center. Z trmy-vrmy prekopol bránu Kaplánek.