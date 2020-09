Líder padol v Chlebniciach, susedské derby vo Vavrečke

Oravská Poruba dokázala konečne zabodovať naplno.

7. sep 2020 o 8:32 Tomáš Ferenčík

V. liga skupina B

Vrútky – Dlhá nad Oravou 2:0 (0:0)

Góly: 52. Gorgosz, 71. Rohoň

Žlto-zelení tentokrát nepredviedli výkon ako v predošlých zápasoch. Na Turci im viazla kombinácia a chýbalo srdce. V prvom polčase sa hral vyrovnaný futbal bez vážnejších príležitostí na oboch stranách.

Do druhého vstúpili lepšie hostia, no šancu skórovať nevyužil Róbert Jendrišek. O pár minút sa potvrdilo staré známe nedáš – dostaneš. Domáci udreli a dostali sa do vedenia.