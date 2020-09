Našťastie, nič vážnejšie

Štefan Svitko mal v Grécku namierené za piatym prvenstvom za sebou.

3. sep 2020 o 8:49 Tomáš Ferenčík

GRÉCKO Štefan Svitko v rámci prípravy na Rely Dakar absolvoval sedemdňové podujatie Grecce Rally, ktorá je pokračovaním známej Serres Rally. Rodák zo Žaškova nenašiel od roku 2016 na tomto podujatí premožiteľa a za ďalším triumfom smeroval aj tento rok. Po piatich odjazdených dňoch mu patrila jasne prvá priečka. V priebežnom poradí mal viac ako trojminútový náskok.

Súvisiaci článok V Oravskej Polhore pribudli nové preteky Čítajte

Šieste preteky sa mu však stali osudnými. Spadol na kamene a porezal si stehno. Stalo sa mu to hlboko v horách vo výške 2-tisíc metrov nad morom. „Vedel som, že nemám veľa času. Našťastie sa mi po pár kilometroch stretnúť usporiadateľa. Ranu sme obviazali izolačnou páskou. Nič lepšie sme nenašli. Asi po hodine cesty autom na doviezli do dediny, kde ma už čakali záchranári so sanitkou. Najhoršie mi prišlo, keď ma začali zošívať. Od bolesti som skoro odpadol a to už mám nejaké zranenia za sebou.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Štefan Svitko potom prešiel rôznymi vyšetreniami, či nemá aj ďalšie zranenia. Našťastie sa nepotvrdili zlomeniny. „Nechceli ma pustiť z nemocnice, lebo som stratil veľa krvi. Nemocnica je pre mňa utrpenie. Podpísal som reverz. Chalani prišli po mňa.“

Oravský motocyklista síce piate prvenstvo nedosiahol, no víťazstvom môže byť, že sa nič vážnejšie nestalo a môže pokračovať v príprave na Rely Dakar.