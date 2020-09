Kľúč k prideľovaniu áut hasičom vraj existuje. Ale kde je?

Dobrovoľní hasiči v obci sa cítia ukrivdene. O nové zásahové vozidlo sa usilujú už 12 rokov, zatiaľ však márne. Dôvody takéhoto nezvyčajne dlhého čakania im nikto nedokáže vysvetliť.

14. sep 2020 o 9:05 Dorota Mikulášová

ORAVSKÉ VESELÉ. Staré 40-ročné hasičské auto značky STAR 266 majú v Oravskom Veselom už osem rokov, kúpili ho od družobnej obce z Poľska. „Predtým sme mali vyše 30-ročnú škodovku, ktorú sme ale následne predali,“ povedal starosta Albín Maslaňák.

Auto sa kazí

Veterán ľudom stále slúži, vie sa ľahko dostať do náročného terénu, no jeho kazivosť je vyššia. „Pravidelne ho opravujeme, ale náklady sú veľké na prevádzku aj samotnú údržbu,“ hovorí Peter Mareništiak, člen Dobrovoľného hasičského zboru Oravské Veselé.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pri zásahu sú pritom najdôležitejšie sekundy. „Nám trvá dlhšie, kým auto vôbec naštartujeme a dokážeme s ním vyraziť.“ Stará technika však hasičom komplikuje prácu aj priamo na mieste.

Prečítajte si tiež Okolo potoka ukladali protipovodňové vaky. Takto by mali pomôcť Čítajte

„Tri týždne dozadu horelo v Mútnom, kolegovia prišli, zapli čerpadlo, ale cievka nespínala a vodu neťahalo.“ Situáciu zachránil obecný automechanik, ktorý ručne zatiahol páku. „Cievka potom zopla. Ak by nie, mohli sme sa na požiar len pozerať,“ vysvetľuje dobrovoľný hasič Ondrej Pňaček. Nové auto by sa s tým starým mohlo dopĺňať, hasiči by vedeli na zásah prísť skôr a zabrániť škodám oveľa viac.

Jeden nevie, čo robí druhý

V roku 2016 dostali do obce z ministerstva životného prostredia protipovodňový vozík, ktorý nemajú za čo pripojiť. „Sme vďační za to, že ho máme a môžeme využívať, ale pri zásahu ho pripájame k vlastným autám,“ vysvetľujú hasiči. Podľa starostu rátali s tým, že nové auto čoskoro dostanú, o zásahové vozidlo sa totiž usilujú už 12 rokov. „Chápal by som to, pokiaľ by nám niekto rovno povedal, že si auto nezaslúžime alebo je nejaký problém, zatiaľ však dostávame iba sľuby.“

Tak ako v Trenčíne. Na medzinárodnej výstave hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky minulý rok sa zúčastnili aj hasiči z Oravského Veselého, typovo by malo byť ich auto jediné na Orave a možno aj na Slovensku.