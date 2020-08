Nezvestného muža našli hlboko v lese

Námestovčan odišiel z domu, ešte predtým príbuzným oznámil, že sa živý už nevráti.

30. aug 2020 o 9:28 Martin Pavelek

NÁMESTOVO. Oravský záchranný systém (OZS) má v spolupráci s políciou a dobrovoľnými hasičmi z Námestova a ďalšími dobrovoľníkmi za sebou ďalšiu úspešnú pátraciu akciu.

Auto bolo hlboko v lese

Včera ráno odišiel z domu 32-ročný Ondrej z Námestova. Predtým oznámil mame aj priateľke, že sa domov už živý nevráti. Zobral terénne auto, ktoré naposledy videli o ôsmej ráno na čerpacej stanici Benzinol v Námestove. Tam sa stopa stratila

Polícia sa snažila lokalizovať jeho telefón, ale oblasť, v ktorej sa mohol nachádzať, sa tiahla od Námestova cez Klin až po Bobrov. Na výzvu OZS zareagovalo približne 40 dobrovoľníkov.

Prehľadávali pešo, pomocou terénnej techniky aj policajného psa veľké územie. Pomohla náhoda. Policajti stretli pani, ktorá bola na hubách.

„Povedala, že videla také auto hlboko v lese medzi Klinom a Námestovom,“ povedal Igor Janckulík z OZS. „Bolo to veľmi ďaleko a pani nevedela presne popísať to miesto, preto sme ju zobrali do auta, aby nám ho ukázala.“

Po približne hodinovej jazde lesnými cestami záchranári prišli na miesto, kde auto naozaj stálo. „Bolo mimo cesty ukryté medzi mladými stromami. Vodič bol vo vnútri živý a zdravý.“

Námestovčana si prebrali policajti, ale jeho auto bolo nepojazdné. Dobrovoľní záchranári ho odtiahli.

Dôležité sú informácie od svedkov

Pri tomto pátraní sa opäť ukázalo, aké dôležité je rýchlo zareagovať na informáciu o nezvestnosti. Potvrdila sa sila sociálnej siete, na ktorej ľudia reagovali a dávali informácie o pohybe auta. Pátracia akcia nakoniec skončila úspešne, podobne ako v prípade strateného 32-ročného muža z Oravského Veselého, ktorého tiež našli v lese. Pátraciu akciu tiež zorganizoval OZS, pomáhalo približne dvesto ľudí.

Také šťastie nemajú iné rodiny, ktoré márne čakajú na návrat svojich blízkych. Od septembra 2016 je nezvestný 47-ročný Ľubomír Jančo zo Suchej Hory, v máji 2018 zmizla 53-ročná Zdenka Skočíková z Medzibrodia nad Oravou. V januári 2019 odišiel 55-ročný Ivan Osadský z Dolného Kubína, vo február toho istého roku 49-ročný Daniel Dudáš zo Žaškova. Od 22. júla je nezvestný 59-ročný Milan Ďaďo z Dolného Kubína.