Prvé víťazstvo Lokce zariadil Daniel Kastali

Najnižšia oravská súťaž sa zatiaľ hrá v znamení ŠK Sedem a Sihelného.

27. aug 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

ŠK Sedem – Veličná 5:0 (1:0)

Góly: 45. Trnka, 50. Polák, 60. Trabalík, 76. Kucek, 79. D. Kosmeľ

Súvisiaci článok Brezovica neinkasovala už tri zápasy Čítajte

I keď výsledok hovorí jasnou rečou, prvý polčas tak nevyzeral. Hrala sa vyrovnaná partia s väčším množstvom šancí na domácej strane. Dva úniky nedokázal gólovo zakončiť Jendroľ. Skóre sa menilo až v úplnom závere. Trnka poslal spoza šestnástky ľahkú strelu, no umiestnenú.

Gól do šatne ŠK Sedem nabudil, Veličnú zas podlomil. Druhý polčas už patril domácemu mužstvu. Začali premieňať šance, čo sa odzrkadlilo aj na skóre. Postupne sa presadil Polák, Trabalík, Kucek a Kosmeľ. Za zmienku stojí hlavne gólová hlavička Kuceka. Na ihrisku bol iba dve minúty, no z hranice šestnástky trafil nechytateľne do šibenice. Nádherný gól. František Jendroľ