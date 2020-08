Kráľa severu ovládli Poliaci

Čerešňou na torte boli dve exhibície.

29. aug 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Juraj Fačko

DOLNÝ KUBÍN. Štvrtý ročník najväčšej workoutovej súťaže na Slovensku King of the north (Kráľ severu) je za nami. Dal by sa nazvať aj peklom severu, keďže teplota 30 stupňov dala zabrať nielen súťažiacim, ale aj organizátorom a návštevníkom, ktorých prišlo počas celého dňa do areálu futbalového ihriska v Dolnom Kubíne viac ako tisícka.

Súvisiaci článok Mária Remeňová odštartovala letnú fázu vo veľkom štýle Čítajte

O titul kráľa Severu sa prišlo pobiť 52 súťažiacich zo Slovenska, Čiech a Poľska (tri mužské váhové kategórie a jedna ženská). Dýchberúce nadľudské výkony v posledných kolách rozhodli o víťazoch. V mužských kategóriách si prvé miesto vybojovali poľskí atléti Patryk Pietruszka (do 75 kg), Bartek Kruk (75 kg až 85 kg) a Łukasz Milczuk (nad 85 kg). Medzi ženami prvé miesto obhájila Veronika Truhanová zo Zlatých Moraviec, ktorá do cieľa dobehla s tržnou ranou na tvári, keď pri zostupovaní z bradiel nešťastne narazila hlavou.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/bdWI6-jgwfE

Článok pokračuje pod video reklamou

Na Orave sa workoutu venuje čoraz viac mladých, o čom svedčí aj účasť siedmich súťažiacich z Oravy. Laura Klocok Švárna z Dolného Kubína a Jozef Ulrich sa umiestnili na druhom mieste vo svojich kategóriách. Musíme spomenúť najmladšieho súťažiaceho, ktorý bol práve z Dolného Kubína. Gerard Kabát vo veku 14 rokov a jeden mesiac postúpil z 8. miesta v prvom kole v kategórii do 75 kg, za čo získal uznanie nielen organizátorov, ale aj ostatných súťažiacich.

Súvisiaci článok Vicemajster Slovenska si hovorí Pavol Kramarčík Čítajte

Čerešňou na torte boli dve exhibície zúčastnených streetworkouterov zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktorí si tak pripomenuli Samuela Figuru, nedávno zosnulého dvojnásobného majstra Slovenska v streetworkoute.

Z dobrovoľného vstupného poputuje 700 eur pre občianske združenie Tobias. Ďakujeme.

Výsledky

Ženy: 1. Veronika Truhanová, 2. Laura Klocok Švárna, 3. Danica Oslancová

Muži: do 75 kg: 1. Patryk Pietruszka (PL), 2. Miroslav Kúdela (SK),3. Daniel Hanák (CZ), od 75 kg až do 85 kg: 1. Bartek Kruk (PL),2. Dávid Meluš (SK), 3. Lukáš Volf (CZ), nad 85 kg: 1. Łukasz Milczuk (PL), 2. Jozef Ulrich (SK), 3. Boris Petrakovič (SK).

Pozrite si tiež