Kolo v znamení gólových hodov

Už iba Zubrohlava kráča súťažou bez straty bodu.

27. aug 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Leštiny – Hruštín 4:1 (1:0)

Góly: 14. a 63. Slamka (prvý z 11 m), 49. V. Michna, 82. Koval – 89. Dirga

Domáci futbalisti prespali úvod ako Šípková Ruženka. Zo snenia ich však nezobudil princ, ale po góloch volajúce strely Vošku a Dirgu. Obaja len tesne minuli Michnovu svätyňu.

Prvý z Leštín, ktorý pochopil, že ďalej to takto nejde, bol Bakala. V 14. min sa prebil až do šestnástky, kde bol zastavený iba za cenu faulu. Kopal sa pokutový kop. K realizácii sa postavil Slamka a brankára poslal do opačnej strany, 1:0.

Naďalej však boli aktívnejší hostia, hlavne Teťák. V rozpätí piatich minútu najskôr bránu prehlavičkoval a potom v sľubných šanciach prekopol. V 29. min si pýtala gól krížna strela Budiaka. Brankár ju s námahou všetkých síl vyrazil na roh.