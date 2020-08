Námestovo si kráča súťažou bez prehry

Futbalisti Oravského Veselého doplatili na ťažký pohárový duel.

26. aug 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

Čadca – Námestovo 1:2 (1:1)

Góly: 14. Zubka – 32. a 74. Marián Čiernik

Snažil som sa chlapcov pred zápasom nabádať, že každý vie hrať futbal. I keď je Čadca posledná, ale bol to ťažký zápas. Mladí domáci hráči vybehli agresívnejšie a už v 14. min sa ujali vedenia. Potom sa stiahli a vyčkávali na brejky. Námestovo muselo hrať do pozornej obrany. Malo loptu na svojich kopačkách a v 32. min zaslúžene vyrovnalo. Lopta zo štandardnej situácie sa dostala k Mariánovi Čiernikovi, ktorý ju poslal krásne do šibenice.