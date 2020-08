Tri zápasy, a už odvolali trénera

Chlebnice potrebovali zmenu.

25. aug 2020 o 17:00 Tomáš Ferenčík

Nová futbalová sezóna sa iba rozbehla a už registrujeme v piatej lige prvú trénerskú zmenu. Prekvapila o to viac, že prišla po vyhranom zápase. Chlebnice doma porazili Vavrečku 2:0 a mohli ešte viac. „Musím povedať, že to bolo ťažké rozhodnutie,“ hovorí predseda klubu Ján Bakoš. „Nebolo však zo dňa na deň. Trvalo to už dlhšie. Bola to taká iniciatíva zo šatne, ktorá už chcela zmenu.“