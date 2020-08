Policajti sa zamerali na pytliakov

Ročne príde na Oravskú priehradu viac ako 50-tisíc rybárov.

27. aug 2020 o 7:17 Dorota Mikulášová

ORAVSKÁ PRIEHRADA. Poriečna polícia skontrolovala rybárov na priehrade, ako aj vjazdy motorových vozidiel na lesné a poľnohospodárske pozemky v okolí.

Chytila jedného pytliaka, začala voči nemu trestné stíhanie.

„Podobné akcie plánujú policajti, podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie, do konca leta opakovať,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Prečítajte si tiež Orava: 12 tipov na najlepšiu dovolenku Čítajte

Pravidelné kontroly robí aj rybárska stráž, no chýba dostatočná technika aj kompetencie. „V prípade, že stráž niekoho prichytí závažným spôsobom porušovať zákon, je povinná privolať policajnú hliadku,“ povedal Matúš Závodný, člen výboru Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Námestovo. „Takúto akciu teda vítame a radi budeme po odbornej stránke spolupracovať.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Atraktívny rybársky revír

Vodná nádrž Orava je podľa Vladimíra Migru, predsedu výboru Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Námestovo, v súčasnosti najlepším rybárskym revírom v množstve ulovených rýb na Slovensku. Spôsobené je to prirodzenou reprodukciou aj každoročným zarybňovaním. „Máme tu zastúpenú každú rybu, teraz je to najmä kapor, ale aj pleskáč, šťuka, zubáč alebo sumec.“

Atraktivitu odráža aj vysoká návštevnosť revíru. „Len za rok 2018 to bolo 56-tisíc rybárov,“ povedal Závodný. „Registrovaných členov máme v našej organizácii v Námestove okolo 1500, v Trstenej približne 1200, a to sme len miestne organizácie, potom je tu nápor rybárov z celého Slovenska,“ dodáva Migra.



Pytliakov je vraj medzi nimi málo, Migra s úsmevom vysvetlil, že dôvodom je krčná chrbtica. „Bolela ich z toho, že sa stále otáčali, či nejde kontrola." Rýchlo tak prešli k legálnemu rybárčeniu.

Prečítajte si tiež Test potvrdil nový koronavírus u dolnokubínskeho futbalistu Čítajte

Nie je to však len o rybárskom úlovku, rybári majú svoje práva aj povinnosti.

„V prvom rade sa musíme o revír pravidelne starať, chrániť ho a zarybňovať,“ vysvetľuje Migra. „Až potom máme právo rybu chytiť a úlovok si privlastniť.“

Problematický príjazd

V zmysle zákona o rybárstve nie je športový rybolov nikde na Oravskej priehrade obmedzený. Obmedzenie sa však týka pridružených činností, ako je pohyb motorovými vozidlami, vjazd motorovými člnmi, táborenie a bivakovanie.

„Táto nelegálna činnosť je v rozpore nielen so zákonom o ochrane prírody, vodách, lesoch, odpadoch alebo stavebnom zákone, ale priamo aj so zákonom o rybárstve,“ povedal Dušan Karaska, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

V práve rybárov síce je prístup na pobrežné pozemky, nie však príjazd, a ten býva veľký problém. „Už vjazd do druhého stupňa ochrany sa považuje za trestný čin a jednotlivcovi hrozí jeden rok nepodmienečne,“ hovorí šéf miestnej rybárskej organizácie.

Na 95 percent územia priehrady sa tak človek nedostane bez toho, aby nemusel pár kilometrov kráčať, čo je pri súčasnom množstve a type rybárskej výbavy skoro nemožné.

„Mladí to nejak zvládnu, tí, ktorí si to môžu dovoliť, idú na člne, ale najviac nás to trápi kvôli dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým,“ vysvetľuje Matúš Závodný. „A to nehovorím o tom, že naši členovia v rámci brigád vyzbierajú stovky vriec naplaveného odpadu aj na ťažko prístupných miestach, kde si ale následne ryby zachytať nemôžu.“

Po vlaňajšom rozšírení zón CHKO Horná Orava a zásahu proti vjazdom osobných motorových vozidiel odmietli členovia organizácie ďalej robiť brigády na vodnej nádrži Orava. Presmerovali ich na tečúce vody vo svojej správe.

Pomohol by kompromis

„Sieť chránených plôch je príliš veľká. Treba to prehodnotiť a niektoré menej vzácne časti vyňať aj z druhého stupňa ochrany,“ hovorí Vladimír Migra. „Chápem aj to, že niektorí naši rybári si budú musieť zvoliť iné lokality.“

Prečítajte si tiež Obce a mestá prišli o milióny eur Čítajte

Ochranári majú iný názor. Oravská priehrada má, ako máloktorá umelá vodná nádrž na Slovensku, vysoké prírodovedné hodnoty, ktoré sa odrazili aj v pomerne vysokom stupni ochrany prírody i prelínaním viacerých úrovní územnej ochrany, od národnej, európskej až po medzinárodnú. Najcennejšie sú lokality zubrohlavský a bobrovský záliv a východná, čiernooravská časť nádrže od jelešianskej zátoky a ústia Poľanového Kriváňa na východ.

K rozdeleniu Oravskej priehrady na západnú, predovšetkým rekreačnú, a východnú, prioritne určenú k ochrane prírody, došlo už pár rokov po vybudovaní.

„Žiaľ, po roku 1989 rozdelenie prestali rybári rešpektovať,“ hovorí Dušan Karaska. „Aj napriek veľkému počtu negatívnych zásahov športových rybárov do prírody Oravskej priehrady je pozitívnou aktivitou vyhlásenie dvoch chránených rybích oblastí v čiernooravskej, zubrohlavskej a bobrovskej zátoke. Tento počin veľmi pomohol nielen prírode, ale aj samotným rybám.“