Ako vyzerá taká záchrana topiaceho sa

Dobrovoľní mestskí hasiči na Oravskej priehrade cvičili záchranu utopeného z vodnej hladiny. Vedomosti ihneď aplikovali do praxe, pomáhali pri zrážke poľských skútristov.

7. sep 2020 o 7:15 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Partia dobrovoľných hasičov z Námestova patrí do najvyššej áčkovej kategórie, čo znamená, že výjazd musia stihnúť do desiatich minút. Privolávaní sú pravidelne k rôznym nehodám, požiarom či potopám, a tak musia mať jednotlivé zásahy dostatočne nacvičené. „Jedna vec je školenie, kde nás štátni hasiči preškolia, ale zásah v skutočnosti nie je nikdy taký, ako sa to píše v knižkách,“ hovorí hlavný strojník Imrich Jatyel.

Záchrana vo vode

Zabezpečujú aj Oravskú priehradu. „Aj keď poväčšine už iba hľadáme a ťaháme z vody utopených, ale nikdy nevieme, k čomu sme práve privolaní, a tak je dobre precvičiť si každý scenár, “ vysvetľuje Jaytel.

Ako teda vyzerá záchrana topiaceho sa vo vode? Možností je niekoľko. Podľa toho, kde sa osoba nachádza, sa dá zasahovať z brehu aj z vody. „Na záchranu z brehu využívame tzv. „vrhačky“, čo je 15 až 20 metrov dlhé lano, ktoré topiacemu sa hodíme, on sa chytí a my ho pritiahneme, prípadne aj záchranné koleso.“

Zásah z vody je o čosi náročnejší. „Topiaci sa bude snažiť vždy potopiť záchranára. Je to pud sebazáchovy a človek vie byť veľmi silný.“ Vtedy je vraj dobré obeť nechať trochu pritopiť alebo jej uštedriť silnejšiu ranu. „Musí stratiť silu, inak topiaci sa utopí záchranára. A mŕtvi záchranár, žiaden záchranár.“

Hasiči vo vode nacvičovali aj nasadzovanie chrbticovej dosky alebo inak, boardu. „Board vieme využiť napríklad pri náraze dvoch lodí, ak by na hladine ostala plávať odpadnutá osoba a my nevieme, čo sa jej v skutočnosti stalo.“ Vtedy záchranár využíva dosku, na ktorú človeka pripúta, stabilizuje a vytiahne na čln. „Trénovali sme aj skákanie z člna, mohlo sa to zdať ako zábavka, ale aj to má svoju techniku,“ hovorí Jatyel. Súčasťou cvičenia boli aj kondičné jazdy na člne.