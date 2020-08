Nasýtia sa aj oči: Citrónovo-limetkové mini bábovky

Citrón je v každej domácnosti a na limetku si zvykáme. Pripravte si citrónovo-limetkové mini bábovky.

28. aug 2020 o 11:27 Viera Legerská

Citrónovo-limetkové mini bábovkyje veľmi jednoduchý na prípravu, no zároveň veľmi chutný koláčik, ktorý navyše krásne vyzerá naservírovaný na stole. Recept nám poslala Zuzana Švecová z Valaskej. Pripravíte z neho 24 kusov mini bábovky.

Potrebujeme:

3 vajíčka, 200 g cukru, 100 ml vlažnej vody, 100 ml olej, 250 g polohrubej múky, prášok do pečiva, šťavu a kôru z polovičky citróna, šťavu a kôru z polovičky limetky.

Postup:

Žĺtka vyšľaháme s cukrom do peny, pridáme z bielkov vyšľahaný sneh, vodu, olej, šťavu a kôru z citróna+limetky. Nakoniec vmiešame múku s práškom do pečiva. Pripraveným cestom naplníme formičky na bábovky - zhruba do polovice a upečieme.

Po vychladnutí bábovky vyklopíme z formičiek a polejeme citrónovou polevou a posypeme kôrou z limetky.

Ako pripravíme polevu: 250 g práškového cukru do hladka vymiešame so šťavou z jedného citróna+1 čajovou lyžičkou oleja.

Dobrú chuť!

