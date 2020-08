Na bicykli šesť hodín a potom ešte Gerlachovský štít

Ján Lovás patrí medzi netradičných dôchodcov. Stále behá i bicykluje.

22. aug 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

DOLNÝ KUBÍN. Nestarnúceho Jána Lovása z Dolného Kubína zastihnúť doma je takmer nemožné. Pri našom telefonáte sa nachádzal na Kubínskej holi, kde si veľmi rád vyšliape na bicykli. Milovníka prírody neuviazal na gauč ani koronavírus. „Vôbec ma to neobmedzovalo. Každý deň som chodil do práce a potom behal alebo bicykloval. Jediné, čo mi chýbalo, bolo čapované pivo,“ povedal 65-ročný vytrvalec, ktorý si každý rok dopraje špeciálnu výzvu. On ju nazýva srandičkou.

Ďalšia srandička

Súvisiaci článok Telo bolelo, ale ten pocit je neopísateľný Čítajte

Dolnokubínčan už v minulosti predviedol nadľudské výkony. V jeden deň dokázal sedemkrát vybehnúť na Choč alebo za 24 hodín zdolať tri oravské vrchy – Babiu horu, Skorušinu a Choč. A to sa presúval na bicykli. Vlani v priebehu 24 hodín pokoril štyri kopce: Choč, Rozsutec, Šíp a Borišov. Všetky na bicykli a potom behom.