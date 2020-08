Oravské Veselé natiahlo víťaznú šnúru

Námestovo doma stratilo prvé body v novej sezóne.

18. aug 2020 o 16:00 Tomáš Ferenčík

Námestovo – Kováčová 0:0

Napriek tomu, že hosťom nevyšli úvodné dva duely, bielo-čierni vedeli, že ich nečaká prechádzka ružovou záhradou. Futbalisti Kováčovej postavili svoju hru na pozornej obrane.

Prvýkrát vošiel do kuchyne súpera v 6. min Snovák. Vystrelil z ostrého uhla, no mladý hosťujúci gólman Tuček jeho pokus vyrazil. V 14. min vyzerala nádejne ďalšia Snovákova akcia. Znovu vnikol do pokutového územia, avšak jeho finálna prihrávka z čiary nenašla adresáta.Potom sa dlhú dobu hral medzišestnástkový futbal. Až v 40. min vyslal strelu do priestoru brány súpera Marián Čiernik. Chýbala jej ale väčšia razancia.