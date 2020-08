Veľké víťazstvo nad účastníkom olympiády

Juraj Laštík stále za Richard Vargom zaostával.

18. aug 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Krásny, dlhý, extrémny. Tieto tri slová najlepšie vystihujú horský triatlon Attack v okolí Novohradu, Poľany a centrálnej časti Nízkych Tatier.

Keďže triatlonová sezóna je dosť oklieštená, na štarte sa stretla veľmi dobrá konkurencia na čele so slovenským reprezentantom Richardom Vargom. „Tri dni pred pretekami som sa dozvedel, že bude tiež súťažiť,“ hovorí Juraj Laštík z Dolného Kubína. „Bola to veľká motivácia pre mňa. Ľudia, ktorí ma poznajú, a takisto Richarda Vargu, mi hovorili, že by som ho mohol poraziť.“

Po plaveckej časti (2,1 kilometra) nič tomu nenasvedčovalo. Slovenský reprezentant v triatlone vybiehal z vody ako najlepší a pred oravským víťazom Jánošíka mal náskok 13 minút. Po druhej disciplíne, ktorú tvorila 139-kilometrová cyklistická časť s prevýšením 3-tisíc metrov, ostal rozdiel takmer totožný. Juraj Laštík mal síce najlepší čas na bicykli, no výborne išiel aj Richard Varga. Mal horší čas o 20 sekúnd.