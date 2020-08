Oravské kluby brali iba výhry

Dolný Kubín a Tvrdošín idú bez prehry. Bobrov zaknihoval prvú výhru.

18. aug 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

IV. liga Sever

Dolný Kubín – Diviaky 5:1 (3:0)

Góly: 15. a 39. F. Kolorédy, 41. a 68. M. Bobček, 89. M. Lach – 73. R. Ďanovský

Domáce mužstvo vybehlo na súpera s veľkou chuťou. Do 10. min malo tri vyložené gólové príležitosti, ale ostali nevyužité. Do streleckej listiny sa zapísal až Filip Kolorédy, ktorý na dvakrát prekonal brankára.

Dolný Kubín naďalej predvádzal pekné kombinačné akcie. Pri mnohých diváci zatlieskali. V závere prvého polčasu prišiel druhý presný zásah Kolorédyho. Loptu v strede si narazil s Matúšom Otrubom a povedľa brankára poslal loptu do siete. To však nebolo z domácej strany všetko. V 41. min sa presadil Matúš Bobček. Išiel nebojácne do súboja s brankárom, vybojoval loptu a už nemal problém skórovať.