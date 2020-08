Orava: 12 tipov na najlepšiu dovolenku

Rozmýšľate nad dovolenkou na Orave? Prinášame 12 tipov, ktoré ju obohatia.

23. aug 2020 o 18:23 Lýdia Vojtaššáková

Oľga Feldeková. (zdroj: )

ORAVU MÁM RADA

Oľga Feldeková, prozaička, scenáristka, dramaturgička, novinárka a glosátorka

„Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať" povedal Miroslav Válek v jednej svojej básni. Prežila som na Orave sedemnásť rokov a aj keď už tam chodievam zriedka, je to moje najmilovanejšie miesto na svete. Zázračný kraj, odkiaľ pochádzal Hviezdoslav, Kukučín, Jégé a ďalší velikáni nielen literatúry, ale aj maliarstva i vedy. A nielen oni. Na Orave žijú fantastickí obyčajní dobrí ľudia.

Tento kraj má v sebe neuveriteľný magnet, ktorý priťahuje aj ľudí zďaleka. Každé leto chodievali s Ymkou do Podzámku bratia Čapkovci, Josef Čapek a Jaroslav Křička tu vytvorili detský muzikál Tučný pradeduško, zbojníci a detektívovia. Ján Werich v Tvrdošíne chytal hlavátky a zo starej tvrdošanskej pekárne, ktorá, žiaľbohu, už nestojí, si nechával posielať do Prahy chlieb. Ľudovít Fulla si zaspomínal, ako sa vybral pešo z Ružomberka v sestriných topánkach do Tvrdošína za starými rodičmi, keď dostal zlé vysvedčenie a bál sa prísť domov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ja ďakujem oravskému magnetu, že tam pritiahol môjho muža. Keby som žila v Egypte, nikdy ho nestretnem. S láskou spomínam na miesta svojej mladosti. Pre mňa je Orava, najkrajší kút na svete.

Nech oravský magnet pritiahne dobrých ľudí, ktorí budú tento kraj obdivovať a milovať.

Roháče. (zdroj: Archív MY)

Orava v top 10 faktoch Najväčšie mesto na Orave je Dolný Kubín, ktorý je zároveň jedným z troch oravských okresných miest. Najsevernejší bod Slovenska je na Babej hore v Oravskej Polhore na hranici s Poľskom. S nadmorskou výškou 1725 metrov je najvyšším vrcholom Oravských Beskýd. Najväčšia priehrada na Slovensku je Oravská priehrada – svojou rozlohou (34,39 km2) ale aj objemom (375,2 miliónov m3, podľa merania v roku 1993). Jedinou sprístupnenou jaskyňou na Orave je Brestovská neďaleko obce Zuberec. Má viac ako 2 km chodieb a priestorov. Najvyšším vodopádom Oravy i celých Západných Tatier je cca 23 m vysoký Roháčsky vodopád, ktorý vytvoril Studený potok, stekajúci Roháčskou dolinou. Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou Oravy je Oravský hrad, postavený v polovici 13.storočia na mieste staršieho dreveného hrádku. Hradný komplex má 155 miestností a natáčal sa tu film Upír Nosferatu. Drevený artikulárny kostol v Leštinách je spolu s ďalšími drevenými chrámami v slovenskej časti Karpatského oblúka súčasťou Svetového dedičstva UNESCO (rovnako rímskokatolícky kostol v Tvrdošíne). Vzácny drevený ev. kostol je aj v Istebnom. Najtradičnejšie a najtypickejšie, čo možno nájsť na Orave, sa v zhustenej podobe nachádza v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je v ňom rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy a remeslá, ktorými sa miestne obyvateľstvo živilo. Najvyššia socha Ježiša na Slovensku stojí na kopci Grapa nad obcou Klin, meria 9,5 m a je zmenšenou kópiou slávnej sochy nad Rio de Janeirom. Oravská galéria v Dolnom Kubíne, ktorá sídli v Župnom dome zo 17. storočia, patrí medzi najvýznamnejšie verejné galérie na Slovensku.

OPLATÍ SA VIDIEŤ

Slovenský severný pól

Modralová je málokedy priamym cieľom turistov, a to najmä preto, že v jej blízkosti je majestátna Babia hora s 1 725 m nadmorskej výšky. Ale práve na tomto vrchu je jedno zaujímavé miesto – najsevernejší bod Slovenska. Je ním Modralová, v niektorých mapách a sprievodcoch uvádzaná aj ako Beskydok (1 168 m).

Slovenský severný pól sa nachádza na 49°36,51 severnej zemepisnej šírky a 19°27,01 východnej zemepisnej dĺžky, na holi Modralová, v nadmorskej výške 1 150 m. Ak by ste sa tam chceli vybrať, východiskovým miestom je Oravská Polhora, časť Píla, kam najďalej zachádzajú niektoré autobusové spoje.

PRE RODINY S DEŤMI

Keď odfúkne lokomotíva

Ak by sa návštevníci Oravy chceli dozvedieť viac o tom, ako vyzerala v minulosti ťažba a preprava dreva z hlbokých lesov k veľkej železnici na Kysuciach, pozývame do expozícií Oravského múzea do Oravskej Lesnej. Sú venované histórii Kysucko-oravskej lesnej železnice. Z pôvodných viac ako sto kilometrov lesnej dráhy, sa zachoval len zlomok, ale aj za ten pánboh zaplať.

Oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných úvraťových železníc na svete a je unikátnou technickou pamiatkou. Navyše, dnes je po Oravskom hrade druhou najnavštevovanejšou expozíciou múzea, premáva po nej vyhliadkový vláčik.

V stanici Tanečník sa môžete usadiť do motorovej dreziny či panoramatických vozňov, ktoré ťahá motorová lokomotíva. Trať v dĺžke tri kilometre na vrcholovú stanicu Sedlo Beskyd v nadmorskej výške 935 metrov n. m. vlak prekoná za 15 až 20 minút. Tu si urobí prestávku, počas ktorej môžete vystúpiť na vyhliadkovú vežu neďaleko stanice a rozhliadnuť sa. Po prehliadke nasleduje jazda späť do údolia. Celá trasa aj s pobytom na stanici Sedlo Beskyd trvá približne 1 h a 10 minút.

NÁŠ TIP NA KÚPANIE

Iba pre odvážnych

Oravská priehrada nie je top tipom na kúpanie pre všetkých. No pre tých, ktorí sa neboja sviežej chladnej vody, stojí v horúcom lete za odskúšanie. Tamojšie prírodné kúpaliská nemajú prevádzkovateľa, no hygienici vodu sledujú, odoberajú vzorky – a sú v poriadku. Plavci sa najčastejšie koncentrujú v okolí autokempingov pri Námestove a Tvrdošíne. Tam nájdu dovolenkári aj širšiu ponuku služieb.

Domáci, no nielen tí, ale radi využívajú aj veľké jazero v Kraľovanoch-Rieke. Napriek tomu, že jeho brehy sú plné návštevníkov, voda v štrkovisku nemusí byť v poriadku a kúpanie je napriek čarovnému „jadranskému“ okoliu na vlastné riziko.

Modralová. (zdroj: Archív MY)

Oravská lesná železnica. (zdroj: Archív MY)

Oravská priehrada. (zdroj: Ilustr.foto: Kempy)