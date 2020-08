Pred Chočom je nová panelovka

V miestnej časti Za kostolom majú novú panelovú cestu

29. aug 2020 o 8:57 Martin Pavelek

VYŠNÝ KUBÍN. Pôvodná cesta bola už v zlom technickom stave, čo sa prejavilo najmä po prívalových dažďoch. Popri ceste urobili aj odtokové válovce a priečne žľaby, aby bol zabezpečený odtok vody z cesty.

„Na voľných priestranstvách zasiali trávu a vysadili zeleň. Má to estetickú funkciu aj praktické riešenie pre vsakovanie nadbytočnej dažďovej vody,“ povedal starosta Antonín Zámečník.

Nová panelovka obsahuje aj prípravné práce k projektu Vstup do Choča. Obec ho plánuje robiť v blízkej budúcnosti. V rámci toho bude na začiatku ulice vybudovaná vstupná brána do Choča, šesť informačných tabúľ slúžiacich pre turistov a tiež altánok na posedenie a odpočinok. Mali by do obce pritiahnuť viac turistov, vďaka tabuliam sa budú môcť ľahšie orientovať.

Vynovená ulica bude slúžiť obyvateľom Vyšného Kubína v časti Za kostolom a Nad kostolom, ktorí tu už bývajú, aj tým, ktorí budú v tejto lokalite ešte len stavať. Cesta je v rámci I. etapy po odbočku k existujúcim domom Nad kostolom, II. etapa cesty by mala končiť pri poslednom dome plánovanej výstavby rodinných domov.