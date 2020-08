Obce a mestá prišli o milióny eur

Výpadok z dane príjmov fyzických osôb bude pre samosprávy ťažké nahradiť.

26. aug 2020 o 7:03 Martin Pavelek

ORAVA. Ministerstvo financií na Facebooku zverejnilo, o koľko peňazí prišli jednotlivé mesta a obce v súvislosti s koronakrízou, presnejšie, aký majú výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

Spolu ide o 121 527 000 eur, ktoré budú v ich rozpočtoch chýbať.

Výpadok dane z príjmu fyzických osôb u oravských obcí a miest:

 Babín 29 408 €

 Beňadovo 23 566 €

 Bobrov 44 364 €

 Breza 35 208 €

 Brezovica 38 151 €

 Bziny 7 626 €

 Dlhá nad Or. 29 310 €

 Dolný Kubín 504 816 €

 Habovka 32 126 €

 Hladovka 26 257 €

 Horná Lehota 10 253 €

 Hruštín 64 459 €

 Chlebnice 48 023 €

 Istebné 27 950 €

 Jasenová 5 729 €

 Klin 56 363 €

 Kraľovany 8 958 €

 Krivá 15 847 €

 Krušetnica 23 380 €

 Leštiny 3 721 €

 Lokca 53 221 €

 Lomná 18 408 €

 Malatiná 17 717 €

 Medzibrodie n. Oravou 10 424 €

 Mútne 67 325 €

 Námestovo 312 339 €

 Nižná 101 033 €

 Novoť 77 896 €

 Or. Jasenica 40 900 €

 Oravská Lesná 81 530 €

 Or. Polhora 89 688 €

 Oravská Poruba 20 212 €

 Oravské Veselé 61 557 €

 Or. Biely Potok 13 393 €

 Or. Podzámok 28 936 €

 Osádka 2 317 €

 Párnica 15 480 €

 Podbiel 25 631 €

 Pokryváč 2 311 €

 Pribiš 9 570 €

 Pucov 21 567 €

 Rabča 110 101 €

 Rabčice 41 601 €

 Sedl. Dubová 10 798 €

 Sihelné 46 494 €

 Ťapešovo 15 958 €

 Trstená 194 948 €

 Tvrdošín 234 031 €

 Vasiľov 17 848 €

 Vavrečka 42 082 €

 Veličná 24 127 €

 Vitanová 28 631 €

 Vyšný Kubín 15 998 €

 Zábiedovo 19 585 €

 Zákamenné 116 098 €

 Zázrivá 53 318 €

 Zuberec 44 718 €

 Žaškov 31 860 €

