Muž sa nevrátil z diskotéky, hľadali ho desiatky ľudí

Vladimír sa pred svojimi záchrancami schovával v kríkoch, nakoniec ho aj tak našli.

17. aug 2020 o 7:54 Martin Pavelek

ZÁKAMENNÉ. Úspešne sa skončila včerajšia večerná pátracia akcia po 32-ročnom Vladimírovi z Oravského Veselého. Muž sa s kamarátmi najskôr zabával vo Vavrečke na koncerte, potom sa rozhodli ísť na diskotéku do známeho klubu Kuvajt v Zákamennom.

Partia sa postupne rozdelila a každý odišiel domov, ako mohol a vládal. Na Vladimíra zabudli. Ostal v Zákamennom až do záverečnej do rána. „Pri zatváraní ho vonku našiel driemať čašník, ktorí keď videl, že mu je v tričku zima, dal mu mikinu,“ povedal Vladimírov známy Marián.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nevie sa orientovať v cudzom teréne

Odvtedy Oravskoveselovčana nik nevidel. Rodina ho začala hľadať, pretože sa v cudzom prostredí nevie dobre orientovať, naviac bol pod vplyvom alkoholu. Mali o neho veľké obavy. O pomoc požiadali Oravský záchranný systém (OZS). Niektorí jeho členovi v tom čase akurát končili pátraciu akciu po nezvestnom Dolnokubínčanovi Milanovi Ďaďovi, ktorí odišiel z domu už takmer pred mesiacom..

„Viacerí vodáci, ktorí dnes splavovali Oravu, nám oznámili, že pri Sedliackej Dubovej zacítili silný zápach,“ povedal Vladimír Mrekaj z OZS. „Išli sme to preveriť, no našli sme tam uhynutú jelenicu. Vtom nám zatelefonovala rodina Vladimíra a požiadala nás o pomoc. Zvolali sme ďalších členov a dobrovoľníkov a presunuli sa do Zákamenného.“

V Zákamennom sa zišlo približne 80 ľudí, Prišli nielen členovia OZS ale aj DHZ Námestovo a DHZ Krušetnica, policajti a veľa domácich dobrovoľníkov, vrátane rodiny a kamarátov Vladimíra.

Súvisiaci článok Pátranie po nezvestnom Milanovi nebolo úspešné Čítajte

Všetci sa rýchlo rozišli do terénu, pretože sa už stmievalo. „Nemali sme žiadnu stopu, nevedeli sme, kam sa vybral,“ povedal Igora Janckulík z OZS. „Preto sme pátrali všetkými smermi. Prišlo takmer dvadsať terénnych áut a štvorkoliek, ktorými sme sa snažili prehľadať čo najväčšie územie. Predpokladali sme, že ak Vladimír zašiel do lesa, stratil orientáciu a nedokáže sa sám vrátiť späť.“

Podobná akcia sa konala aj v Oravskom Veselom. Tam starosta niekoľkokrát ľudí vyzval obecným rozhlasom o pomoc. Prišlo ich približne sto. Aj oni prehľadávali okolie dediny, domáci zasa humná, šopy, zadné stavy.

Schoval sa v kríkoch

Na jednej zo štvorkoliek v Zákamennom jazdil Ľuboš Ruppeldt z OZS. Dostal sa ku trafostanici nad Kuvajtom. „Zbadal som nejakú postavu na kraji kríkov, ale rýchlo zmizla. Keď sme prišli na to miesto, nikto tam nebol. Začali sme kríky prehľadávať a našli sme v nich schovaného Vladimíra. Bál sa nás, tak sa ukryl.“

Vystrašeného, podchladeného ale živého a zdravého ho previezli do dediny, kde ho uvítala rodina, kamaráti, následne sa o neho postarali zdravotníci.

Vladimír sa priznal, že deň prespal v kope sena v lese a keďže po vytriezvení vôbec nevedel, kde je, tak tam chcel ostať aj cez noc. Mal šťastie, že ho vyrušil zvuk štvorkolky a išiel sa pozrieť, čo sa deje. Ak by aj prečkal noc v sene, dezorientovaný by sa mohol vybrať ešte hlbšie do lesa, čím by sa pátranie viac skomplikovalo. Nakoniec sa ho podarilo včas nájsť.

Také šťastie nemajú iné rodiny, ktoré márne čakajú na návrat svojich blízkych. Od septembra 2016 je nezvestný 47-ročný Ľubomír Jančo zo Suchej Hory, v máji 2018 zmizla 53-ročná Zdenka Skočíková z Medzibrodia nad Oravou. V januári 2019 odišiel 55-ročný Ivan Osadský z Dolného Kubína, vo február toho istého roku 49-ročný Daniel Dudáš zo Žaškova. Od 22. Júla je nezvestný 59-ročný Milan Ďaďo z Dolného Kubína. Po týchto ľuďoch ako keby sa zľahla zem.