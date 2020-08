Parkovanie na sídlisku Brehy je čoraz horšie

Počet áut rastie, existujúce parkoviská nestačia a nové zatiaľ nevznikajú. Pomôcť by mohla nová manipulačná plocha, rozšírená cesta aj očakávaný výsledok generelu dopravy v meste.

18. aug 2020 o 8:31 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Keď sa v 70. rokoch začalo budovať sídlisko Brehy v Námestove, asi len málokto tušil, čo bude o 50 rokov neskôr.

Kým v tom čase bolo auto skôr vzácnosťou, dnes vlastní rodina dve aj tri autá.

Parkoviská však ostali dimenzované na vtedajšie pomery a s rastúcim počtom áut nepribúdajú, naopak, len sa plnia a upchávajú. A tak to potom na sídlisku aj vyzerá.

Parkuje sa všade

Vodiči parkujú na chodníkoch, nehľadiac na potreby chodcov, pre ktorých je v prvom rade chodník určený, i na vyhradených miestach pre osoby so zdravotným postihnutím. Autá vytvárajú druhé rady za sebou parkujúcich vozidiel, nerešpektujú zelené plochy a vlastne ani iné verejné priestory.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sú miesta, kde autá stoja celou šírkou na vozovke, prípadne do nej čiastočne zasahujú, a tak pre prejazd iných vozidiel nie je vytvorený dostatočný priestor a jednotlivé úseky sa stávajú nebezpečné.

Oveľa komplikovanejšia situácia však nastáva v zime, keď sa k autám pridajú aj kopy snehu, ktoré treba pravidelne odhŕňať.

Prečítajte si tiež Nemocnice majú nedostatok krvi Čítajte

„Veď sa pozrite tu, nepýtam sa, či vôbec autom prejdem ja alebo vy, ale čo taká záchranka či hasiči? Veď nemajú šancu,“ ukazuje na kolónu áut hromžiaci pán. A pridáva sa ďalší. „Tu sa to hemží jedným priestupkom za druhým, ja občas žasnem, kde všade dokážeme zaparkovať.“

Nespokojná je aj ďalšia vodička. „No ja som tu minule krúžila desať minút a nájsť voľné parkovacie miesto, večer či cez víkendy, je ozaj umenie.“

Ale majú ľudia pri parkovaní vôbec na výber? Pri pohľade na štatistiku z roku 2019 sa zdá, že ani veľmi nie.

Parkovísk je málo

Pôvodné parkoviská jednoducho nestačia. Najhoršia situácia sa zdá byť na Severnej ulici, kde je 53-percentná šanca, že občan svoje auto zaparkuje na oficiálnom parkovacom mieste, o čosi lepšie je na tom Slnečná a relatívne najlepšie z tohto vychádza Veterná ulica.

Prečítajte si tiež Kliňanská cesta sa dočkala opravy Čítajte

Ak by však k jednému bytu malo patriť minimálne jedno parkovacie miesto, tak na celom sídlisku chýba až 244 parkovacích miest. V prípade Slovenskej technickej normy, ktorá presne upravuje výpočet parkovacích miest v závislosti na výmere bytov aj počtu izieb, by sa chýbajúce parkoviská pohybovali v oveľa vyšších číslach.

Pomôžu garáže či parkovacie domy?

Vedľa sídliska sa nachádza aj niekoľko desiatok garáží, ktorých výstavba prebiehala v niekoľkých etapách. Pôvodným zámerom bolo, aby ľudia nemuseli parkovať auto pred bytovým domom, ale mali preň oveľa bezpečnejší priestor.

Kto v tej dobe chcel stavať, mohol, a tak sa zapojili aj ľudia z iných častí mesta. Pokiaľ by dnes každý majiteľ garáže aj auta využíval priestor tak, ako bolo pôvodné určené, situácia na Brehoch, ale aj v ostatných častiach mesta by nebola až taká kritická, realita je však úplne iná.

„Neviem, či je to lenivosť alebo komfort, no ľudia v garážach autá neparkujú, ešte v zime sa zdá, že áno, no stačí, aby sa trochu oteplilo a sú na uliciach,“ povedal prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík. Garáže sa tak využívajú ako úložný alebo dokonca prázdny priestor. Ak sa potom aj objaví ponuka na kúpu či prenájom jednej z ich, komerčná cena protistranu zväčša odradí.

„Ja som sa dlhodobo snažil nájsť voľnú garáž, ale neušlo sa mi, dopyt prevyšuje ponuku,“ hovorí ďalší z nešťastných obyvateľov Brehov.

Pomôcť k vyriešeniu dlhodobo zlej parkovacej situácie chcel aj bytovo-parkovací dom na Veternej ulici, schválený bývalým zastupiteľstvom v roku 2015, kúpa garáže však nie je viazaná na kúpu bytu a majiteľom garáže sa tak môže stať hocikto z mesta či okolia. Scenár s garážami sa teda opakuje.

Nepomôže ani polícia

Podľa Miroslava Hajdučíka, náčelníka mestskej polície v Námestove, je problém s parkovaním v celom meste, nielen na sídlisku. Pokiaľ by vodiči mali parkovať iba na oficiálnych miestach, tretina áut by ostala mimo mesta. „Sme veľká spádová oblasť a mesto je malé, zároveň rastie aj turizmus,“ hovorí.

Čo teda polícia robí? „No čo môžeme, sme dvojčlenná hliadka a na starosti nemáme iba parkovanie. Väčšinou riešime tie najproblematickejšie priestupky a najfrekventovanejšie časti.“

Na Brehy sa tak dostanú až na poslednom mieste. „Snažíme sa to vykomunikovať, ak teda aj vodič parkuje nesprávne, dôležité je, aby nebol prekážkou na komunikácii či chodníku.“

Nepomôže ani obmedzenie v jednotlivých uliciach. „Nedá sa to, vyčistíme jednu ulicu a vytlačíme autá inde, skôr či neskôr bude musieť mesto pristúpiť k vybudovaniu parkovacieho domu.“

Parkovací dom

„Vieme, že v budúcnosti pomôže už iba parkovací dom, to je však veľká investícia, pre ktorú treba vyriešiť aj širšie súvislosti,“ hovorí prednosta Dušan Jendrašík.

Na Brehoch tak obyvateľom zatiaľ ostáva využívať často prázdne garáže, prípadne odľahlejšie parkoviská, napríklad pri poliklinike. Odľahčiť parkovanie by mala aj manipulačná plocha na Slnečnej ulici za zhruba deväťtisíc eur, ktorú vybudovali minuli týždeň. Plocha je určená predovšetkým na manipuláciu so snehom či kontajnermi.

Na Severnej ulici nad sídliskom zas plánujú zatrubniť betónový rigol a rozšíriť cestu na pozdĺžne parkovanie pre približne 20 až 30 automobilov.

„A v neposlednom rade čakáme na výstup generelu dopravy, ktorý ukáže, ako riešiť komplikovanú dopravu v meste aj samotné parkovanie,“ dodal Jendrašík.

Fakty

Severná ulica 178 bytov 95 parkovacích miest 53 %

Veterná ulica 204 bytov 166 parkovacích miest 81 %

Slnečná ulica 384 bytov 261 parkovacích miest 68 %

Spolu 766 bytov 522 parkovacích miest 68 %

Do štatistiky neboli zahrnuté ešte neskolaudované bytové domy na Severnej a Veternej ulici.

Podľa Slovenskej technickej normy má mať

1-izbový byt 1 parkovacie miesto

2-izbový byt 1,5 parkovacích miest

3- a viacizbový 2 parkovacie miesta