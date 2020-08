V Kraľovanoch ako na hokeji

Siedma liga má za sebou úvodné kolo novej sezóny.

13. aug 2020 o 15:00 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Kraľovany – Brezovica 0:7 (0:5)

Góly: 13. Mário Kaník (z 11 m), 16., 24. a 75. R. Krška, 34. Š. Tomčík, 39. F. Hajduk, 68. D. Tomčík

Naše mužstvo úplne vybuchlo. Vôbec nenadviazalo na výkony z prípravy, keď dokázalo poraziť Žaškov a Zázrivú. Hlavne záložná činnosť bola nulová.

Futbalisti Brezovice hrali veľmi jednoducho, no účelne. Skóre otvorili z jedenástky, ktorá bola z našej strany zbytočná. Domáci hráč fauloval v rohu šestnástky. Druhý a tretí gól pridal Roman Krška, no oba boli výstavné. Do prestávky Kraľovany inkasovali ďalšie dva góly, ktoré zas padli po zbytočných chybách. Po obrátke sa už iba dohrávalo. Hra nemala spád, súper už tiež rezignoval. Mal nahrané, no i tak skóroval ešte dvakrát. Presadil sa Daniel Tomčík a hetrik spečatil Roman Krška.

Brezovica má veľmi dobré mužstvo, podľa mňa bude hrať o špicu tabuľky. Juraj Feranc

DOMÁCI: M. Janota – M. Drengubiak, R. Had (78. P. Kútnik), T. Belko, J. Noga, T. Bella (67. P. Halama), A. Had, Ľ. Suchý (76. A. Janota), S. Kmeť, M. Ondrejka, T. Pásztor

HOSTIA: M. Števaňák – Marek Kaník (67. Dávid Kaník), M. Bandík, R. Krška (87. R. Pakos), P. Huraj, Š. Tomčík (62. D. Tomčík), Mário Kaník, A. Grman, Hajduk, M. Krška (76. P. Šuhaj), J. Meško (80. Domiňák)

ŽK: 22. Bella (Kraľovany)