Nočné behy nebudú

V Oravskej Lesnej nechceli riskovať zbytočnú chybu, ktorá by do obce priniesla vírus.

16. aug 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Druhý Silvester v lete. Tak si pamätajú bežci Nočný beh v Oravskej Lesnej. Vlani na treťom ročníku sa na štart postavilo neuveriteľné číslo 800 pretekárov. Aj preto v dnešnej neľahkej situácii organizátori dlho rozmýšľali, či to risknúť a pritiahnuť opäť veľkú masu ľudí do Oravskej Lesnej.

„Po dlhých úvahách a konzultáciách so sponzormi, zdravotníkmi, naším tímom sme sa dohodli na tom, že tento ročník sa neuskutoční. Viac nám záleží na tom, aby sme neurobili v našej obci zbytočnú chybu, ktorá by mohla priniesť vírus ako na našom mene. Avšak o to viac sa tešíme na budúci rok. Bude to dvakrát väčšia akcia,“ píše sa vo vyjadrení organizačného tímu Aluko night run.

Neuskutoční sa napokon ani septembrový Nočný beh Kubínom. „Z organizačných dôvodov musíme podujatie tento rok zrušiť. Prajeme veľa zdravia, športových aj nešportových úspechov a dúfame, že vám nabudúce budeme môcť zorganizovať podujatie, aké si zaslúžite,“ napísali organizátori na oficiálnu stránku.