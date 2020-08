Prvá desiatka ušla o jeden krôčik

Michal Tuka bežal najťažší beh do vrchu na Slovensku, Tatranskú šelmu.

12. aug 2020 o 17:00 Tomáš Ferenčík

Michal Tuka odbehol najťažšie preteky do vrchu na Slovensku. (Zdroj: archív športovca)

„Vždy tam hore na kopci je človek očarený. Po výživných 1400 metroch výškových som bol rád, že vidím cieľovú líniu a kopec známych v nej,“ začína rozprávanie Michal Tuka z Nižnej, ktorý odbehol najnáročnejší beh do vrchu na Slovensku a v strednej Európe, Tatranskú šelmu Vertical.

Štartovalo sa v Starom Smokovci (1025 m) a končilo na Slavkovskom štíte (2452 m). Vzdialenosť predstavovala sedem kilometrov, ale výškové prevýšenie ju

Súvisiaci článok Na Slovensku niet lepšieho Čítajte

niekoľkonásobne zväčšilo. „Bežať v takom prostredí je jednoducho niečo výnimočné. Pre mňa zatiaľ najkrajšie preteky, ktorých som sa zúčastnil. Aby som podal čo najlepší výkon, musel som si siahnuť ako každý športovec na dno síl. Absolvoval som veľa špecifických tréningov, ktoré sú v tých skalách nevyhnutné. Preteky už boli iba zber úrody, na ktorú sa musel človek veruže dosť nadrieť.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Trasu Tatranskej šelmy si člen Triatlon teamu Vavrečka odbehol aj vlani, ale nesúťažne. Nezmestil sa na štartovú listinu s limitom 200 pretekárov. Registrácia sa vypredala behom hodiny. „Čas som si vôbec nesledoval. Neponáhľal som sa. Spod vrcholu ma tiež vyhnala búrka.“

Tohtoročnú Tatranskú šelmu si už Michal užil plnými dúškami, i keď pár týždňov pred pretekami bojoval so zápalom okostice. „Išiel som na preteky so skromnými cieľmi, aby som s Božou pomocou došiel aspoň do 20. miesta.“

Ambície dokázal vylepšiť takmer o celú desiatku. S Poliakom dobehol v rovnakom čase, ale chýbal mu jeden krok. Skončil napokon na úžasnom jedenástom mieste (1:12:07 h). „V tých skalách nie je sranda špurtovať. Ďakujem za 11. miesto. Som spokojný a motivovaný posunúť toto umiestnenie vyššie a vyššie.“

Súvisiaci článok Trojdňový futbalový festival Čítajte

Dvadsaťpäťročný bežec z Oravy plánuje tento rok absolvovať ešte niekoľko behov do vrchu a vysokohorský duatlon. Tiež chce podporiť Oravskú bežeckú ligu. „Behy do vrchu sú to, čomu sa venujem. Ďakujem Bohu, že žijem v tak krásnom prostredí Západných Tatier a Magury, kde sú tréningové podmienky na výbornej úrovni.“

Tatranskú šelmu absolvovala tiež Jana Žuffová z ŠK Oravaman, ktorá dosiahla medzi ženami trinásty najlepší čas (1:33:00 h).