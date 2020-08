Zvíťazili aj vonku

Námestovo cestovalo na pôdu Zvolena, ktorý prechádza obmenou kádra. Oravské Veselé sa predstavilo na pôde Liptovského Hrádku.

12. aug 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Zvolen – Námestovo 1:4 (0:2)

Góly: 84. A. Strapek – 8. Š. Mydlár, 36. M. Habiňák, 53. J. Stašák, 68. M. Buckulčík

Súvisiaci článok Zuberec vybavil súpera do prestávky Čítajte

Nevedeli sme, v akom stave je domáce mužstvo, no moji chlapci sa na zápas výborne pripravili. Od začiatku začalo Námestovo aktívne. Súper bol síce behavý a rýchly, ale tieto zbrane sme výborne eliminovali. Už v 8. min išli hostia do vedenia, keď sa presadil Mydlár. Druhý gól pridal v 36. min stopér Habiňák. Po prestávke ušiel Stašák a už to bolo rozdielom troch gólov.